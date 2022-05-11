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Никита Цзю — Мэйсон Смит, результат боя, технический нокаут, младший сын Кости одержал 2 победы

Младший сын Кости Цзю — безупречен. Два боя, два ярких нокаута
Денис Дорофеев
Никита Цзю — Мэйсон Смит
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Никита снёс соперника в первом раунде! Брат Тимофей уже его боится.

11 мая в австралийском городе Ньюкасл прошёл боксёрский турнир, который возглавил бой между Полом Галленом и Крисом Терзиевски. Но здесь интересен другой поединок — между Никитой Цзю и Мэйсоном Смитом. Для сына Кости Цзю это второй бой на профессиональном ринге.

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Его дебют состоялся два месяца назад. Тогда в соперники дали Аарона Стала, чей рекорд 2-1. Никита потратил на разгром своего соперника неполные два раунда. Следующим оппонентом стал непобеждённый Мэйсон Смит (5-0). Австралийскому бойцу 27 лет. Все пять схваток он провёл в Австралии. Его оппонентами были малоопытные бойцы с двумя боями за спиной или джорнимены с сомнительной статистикой. И только двое из них не дотянули до финального гонга.

Тем не менее явным фаворитом боя считался Цзю-младший. И перед встречей в ринге он заявил, что собирается показать не только ударную мощь, как в своём дебюте, но технику.

«Я собираюсь показать свои навыки в этом бою. Я покажу, что у меня есть не только стойкость, но и целый набор скиллов», — сказал Цзю-младший.

Оба бойца являются левшами, что могло немного смутить Никиту. И действительно смутило, так как начало боя было за андердогом. Ему удалось несколько раз удачно достать своими хуками до сына легенды. Никита пытался сократить дистанцию, из-за чего пропустил несколько ударов. Но всё-таки он смог подобраться к своей цели и отправить австралийца в нокдаун правым апперкотом.

Никита Цзю и Мэйсон Смит

Никита Цзю и Мэйсон Смит

Фото: Getty Images

С этих пор инициатива полностью перешла к Цзю. Он включил режим палача и разбирал своего соперника полторы минуты. Поплывший Смит бил только наотмашь и каким-то чудом выдерживал ударный град от своего соперника. У Никиты почти все удары попадали в цель. Поэтому Мэйсону приходилось спасаться в клинче.

И Смит действительно не смог дотянуть до гонга из-за того, что снова поплыл после пропущенной двойки. Вследствие чего рефери принял решение остановить бой за 18 секунд до конца первого раунда.

Никита Цзю одержал очень яркую победу, хотя признался, что схватка пошла не по плану.

«Я ожидал, что он попытается боксировать, я надеялся получить от этого как минимум шесть раундов. Он пришёл с бомбами, поэтому мне пришлось зарубиться с ним. Я допустил несколько ошибок. Есть ещё много вещей, в которых надо прибавлять», — сказал Никита после боя.

Видимо, поэтому он оценил своё выступление на 6-6,5 баллов. Но его брат Тимофей был более оптимистичным.

«Он только что нокаутировал парня. Десять! Я сказал всем, подождите, пока он не нокаутирует всех в дивизионе в Австралии. Кроме меня», — ответил Тимофей.

Надеемся, что Никита зачистит австралийский бокс как можно скорее и пойдёт по стопам отца и старшего брата покорять Америку.

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