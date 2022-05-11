Тайсон избежал суда за самолётную драку. Но Майк не боится тюрьмы — там ему было хорошо

Пришли хорошие новости по Майку Тайсону. Легендарный боксёр избежал суда после резонансной истории с избиением пассажира самолёта. После изучения всех обстоятельств окружной прокурор решил не предъявлять Майку обвинений. Напомним, 20 апреля Тайсон нанёс несколько ударов пассажиру, откровенно его донимавшему. Самолётный хулиган испытал мощь злого Майка, к счастью, избежав тяжёлых травм.

Любопытно, что Железный Майк не выказывал никакого волнения по поводу решения прокурора. Боксёр много раз говорил, что не боится тюрьмы, где оказывался уже несколько раз. Впервые Тайсон угодил за решётку ещё в юном возрасте: его отправили в детскую колонию после уличных грабежей и драк. Там парню пришлось непросто, но благодаря жёсткому характеру и безрассудству Майку удалось внушить к себе уважение.

В следующий раз Тайсон загремел за решётку в 1992 году, когда был прославленным чемпионом мира в тяжёлом весе. Его обвинила в изнасиловании 18-летняя участница конкурса красоты Дезире Вашингтон. История получилась тёмная: даже обвинение сомневалось, что девушка действительно стала жертвой преступления. Тем не менее Майка признали виновным — сработали плохая репутация, бездарный адвокат и агрессивно настроенная судья.

Тайсону грозило 60 лет тюрьмы. К счастью, удалось обойтись только шестью годами, из которых боксёр отсидел три. Поначалу Майку было сложно за решёткой: он находился в подавленном настроении, вёл себя агрессивно и мог даже увеличить себе срок. К счастью, нашлись опытные сокамерники, давшие спортсмену ценные советы. Тайсон принял свою судьбу и начал делать всё, чтобы время текло быстрее.

Майк Тайсон Фото: Getty Images

Боксёр занялся духовными поисками, что вскоре привело его к принятию ислама. Также Тайсон щедро тратил деньги, насколько это возможно в тюрьме: в частности, он умудрялся заказывать в камеру деликатесы, непременно угощая товарищей. Чуть позже Майк и вовсе нашёл подружку — тюремного психолога, которая помогала ему развеяться и решала вопросы с администрацией. В общем, Железный чувствовал себя вполне хорошо.



Тайсон настолько свыкся с тюремным бытом, что даже не хотел выходить на свободу. Ему было проще общаться с заключёнными, которые не видели в нём источника славы или заработка. За несколько дней до освобождения у Майка началось даже подобие депрессии. Впрочем, впереди были ещё две небольших «отсидки» — три с половиной месяца за избиение людей и сутки после вождения в наркотическом опьянении. Так что Тайсона тюрьмой не испугаешь.