Пять самых богатых российских бойцов UFC. Кто перебьёт гонорары Хабиба?

Хабиб Нурмагомедов являлся самым высокооплачиваемым бойцом после Конора Макгрегора. С его уходом Дана Уайт потерял не только доминатора, но и немаловажный источник дохода. Тем не менее Россию представляет немало бойцов в UFC. Но никто из них не добрался до показателей Орла. Давайте посмотрим, сколько заработали действующие российские бойцы начиная с 2020 года.

5. Ислам Махачев — $ 563 тыс.

Преемник Хабиба не выступал в 2020 году, но здорово продвинулся в рейтинге лёгкого веса за 2021 год. Так как оппозиция у Ислама была не самой выдающейся, гонорары были соответствующими. За победы над Дрю Добером, Тиаго Мойзесом и Дэном Хукером Махачев получал немного более $ 100 тыс.

Уже в статусе бойца топ-5 дивизиона он начал зарабатывать почти в два раза больше. Так, за поединок с Бобби Грином россиянин получил $ 211 тыс. За свой следующий бой он заработает однозначно ещё большую сумму денег. Его статус должен подразумевать значительный рост в заработке.

4. Магомед Анкалаев — $ 741 тыс.

Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

Еще один представитель топ-5, но в полутяжёлом весе. Так как Магомед просто скромно доказывает своё превосходство делом, он получает не самые высокие гонорары за свои выступления. Он, как и Махачев, зарабатывал около $ 100 тыс. за бой. Но за последнее выступление против Тиаго Сантоса Анкалаев получил рекордный чек в $ 325 тыс. Членство в пуле главных претендентов на пояс чемпиона UFC даёт хорошие финансовые профиты.

3. Алексей Олейник — $ 871 тыс.

Регулярные выходы в октагон напрямую связаны с суммой заработанных денег. За последние шесть боёв Алексей заработал почти $ 1 млн. Но его финансовое состояние прежде всего зависит от исхода поединка и бонусов. Вот, например, за схватку с Дерриком Льюисом Олейник получил менее $ 100 тыс. А за последнюю победу над Джаредом Вандераа Алексей заработал $ 205 тыс. Поэтому, когда Олейник выходит в октагон, всегда нужно помнить, что он не отбывает номер, а борется за деньги. Причём за серьёзные.

2. Александр Волков — $ 1,08 млн

Первый миллионер из нашей подборки. Александр Волков провёл шесть боёв с 2020 года и одержал три победы. Самое интересное, что самый крупный гонорар был в проигранном бою с Томом Аспиналлом на турнире в Лондоне ($ 295 тыс.). Статус хедлайнера оказался очень кстати. Это больше, чем в победной схватке с Марчином Тыбурой на UFC 267 в Абу-Даби. Причём Драго входил в основной кард турнира.

Александр Волков и Марчин Тыбура Фото: Chris Unger/Getty Images

Но второй по величине гонорар был заработан в бою с Алистаром Оверимом ($ 225 тыс.), когда россиянин, по сути, закончил карьеру Разрушителя. Тем не менее его зарплата зависит от результата. Так, например, Драго получил $ 85 тыс. долларов за проигранную схватку с Кёртисом Блэйдсом и $ 106 тыс. за поединок с Сирилем Ганом.

1. Пётр Ян — $ 1,1 млн

Для того чтобы пробить миллионный потолок, Петру Яну хватило 4 боя. За победу над Жозе Альдо россиянин заработал $ 230 тыс. Удивляет разница в гонорарах между первой и второй встречей с Алджэмейном Стерлингом. Хотя Пётр одинаково высоко котировался в обеих встречах со Стерлингом.



За первый поединок Ян заработал $ 150 тыс., а за матч-реванш — $ 442 тыс. Причём за второй проигрыш от Алджо российский боец получил ещё $ 10 тыс. в биткоинах по результатам зрительского голосования.