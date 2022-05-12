Правило Маги Исмаилова: новый гонорар должен быть больше предыдущего

Главный бой года в России официально подтверждён. Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов поставили подписи под контрактом. Схватка двух звёзд запланирована на 27 августа. Лысый Хищник дал «Чемпионату» эксклюзивное интервью — о бое, кинематографе и позитивном настрое.

– Как проходит ваше восстановление от травмы?

– Я уже восстановился, уже всё хорошо.

– У Александра тоже повреждение…

– Он тоже восстановился.



– То есть бой в назначенные даты пройдёт?

– Я думаю, да.



– Вы сегодня сказали, что Александр – номер один среди всех ваших соперников. А на кого из них он похож?

– Ни на кого. Он похож на Александра Шлеменко. Он другой и не похож на моих предыдущих оппонентов.



– Вы сказали, что точно будете бороться. Неужели после победы по правилам бокса не возникало мысли удивить Шлеменко в стойке?

– У меня всегда возникает мысль удивить чем-то, но это смешанные единоборства. Такое чувство, будто пытаются искоренить борьбу.



– Как в Fight Nights?

– Ну да, глупости всякие происходят. Это же смешанные единоборства. Красота есть во всём – и в ударной технике, и в борьбе.



– Как думаете, у вас хватит терпения работать с молодёжью?

– Нельзя сказать, что там прямо молодые. Я знаю некоторых, кто отправлял заявку – достаточно серьёзные ребята, которые и меня научат.

– Они поедут с вами на сбор в Махачкалу – работа с ними не будет отвлекать от собственной подготовки?

– Даже если это мне помешает – у Саши же тоже будут те самые пять человек, которые ему будут мешать. Мы с ним в равных позициях. В моём кэмпе пять молодых бойцов и в его. Если мне где-то сложно будет, значит, и ему.



– Видите ли вы шансы у соперника Владимира Минеева, Тимура Никулина? За счёт чего он может победить?

– Давайте посмотрим, что может Владимир. Мы же не видели пока его боксёрские матчи в профессионалах. Нужно посмотреть, насколько он будет хорош. Но я считаю, мы не можем сказать, что у Никулина вообще нет шансов. По крайней мере, я так не могу сказать, хоть, возможно, многие так думают. Пусть не обольщаются, по-разному может быть.

– Никулин уже говорил, что победит Минеев, и после этого собирается подраться с вами.

– Для начала пусть Владимира победит, с этим испытанием справится, а потом уже говорит обо мне.



– Если это случится, ваш гонорар должен быть сопоставим с тем, что вы получите за поединок с Шлеменко?

– Гонорар должен быть больше, чем за предыдущий бой. Я так двигаюсь. Если я сегодня заработал 300 тысяч, завтра не вижу целесообразным снова соглашаться за 300. Это значит стоять на месте. Следующее противостояние должно быть дороже, поэтому нужно побеждать, чтобы не сотрясать воздух просто так.



– Когда Минеева спрашивают о потенциальном бое с вами по боксу, он спрашивает журналистов, не жалко ли им вас. А у вас есть такая же уверенность, что вы победите Минеева по правилам бокса?

– У меня есть уверенность, что я накостыляю ему и в боксе, и в ММА. В следующем противостоянии, где бы наш бой ни прошёл, я собираюсь побить его.

Магомед Исмаилов Фото: RCC

– Василевский на пресс-конференции раскачивал бой с Шлеменко по правилам бокса, но Александр не горит желанием. Может, вы дадите Вячеславу реванш?

– Нет, со Славой у нас тесные отношения, мы дружим. Не вижу смысла с ним драться. С друзьями я не дерусь.



– А с кем видите смысл?

– По боксу? С Владимиром Минеевым.

– Александр Емельяненко подписал контракт на бой с Дациком. Кого считаете фаворитом?

– Это уже от Саши зависит, как он подойдёт к этому вопросу. Если так, как он в последнее время себя проявляет, то маловато у него шансов. Скорее всего, его вырубят. Но если он хорошо подготовится, уберёт какие-то свои слабости на второй план, то Дацик с ним не справится.



– Вы снимались в сериале «Реальные пацаны». Есть планы на другие проекты?

– Конечно. Осенью будет киношка, где я играю эпизодическую роль, пробую себя. Для меня это исключительно практика, опыт пока. А потом в какой-нибудь полнометражке тоже отыграем.



– Как кино называется?

– Не скажу. На ТНТ покажут.



– Кино или сериал?

– Точно не помню – у нас память спортивная, в силу пропущенных ударов по голове нам простительно. Будет, полнометражка тоже будет. Переговоры, сценарии, уже всё готовится.

Магомед Исмаилов (справа) Фото: RCC

– Это что-то комедийное?

– Да, боевичок комедийный.



– А есть желание в чём-то серьёзном сняться?

– Я же позиционируют себя как весёлый человек, позитивный. Хочется, чтобы и кино было позитивным. Есть фильмы, которые вызывают грусть или о чём-то подумать хочется. А мне хочется, чтобы от меня было настроение положительное.



– Может, знаете, 16 июня выходит фильм «Бультерьер» с Минеевым в главной роли…

– Нет, не знал.



– Пойдёте на премьеру, если Владимир пригласит?

– Ну, если Владимир пригласит, пойдём, посмотрим.



– Вы говорили, что ещё думаете о завершении карьеры. Сейчас есть такие мысли?

– Да.



– Уже есть конкретные даты?

– Дат нет, но намерения есть.



– Ещё несколько боёв?

– Уже не знаю, я боюсь так говорить наперёд, потому что уже говорил, что скоро завершу, и не завершил.