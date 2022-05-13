Клименко: изначально планировали шоу, близкое к TUF Даны Уайта

– RCC введёт пояса и, соответственно, дивизионы. Можете ли сказать, какие конкретно весовые категории будут представлены в RCC?

– Думаю, все базовые весовые. За исключением, может быть, наилегчайшего веса. 57 кг – думаю, у нас не будет в этой весовой пояса.

– Увидим ли женские дивизионы?

– Женские тоже под вопросом. Бои мы будем проводить, но не на постоянной основе, поэтому про пояса здесь я ничего не могу сказать.

– В одних российских промоушенах ввели рейтинги, в других – нет. Как будет у вас?

– Возможно, будем формировать. Пока тяжело сказать, мы должны укомплектовать ростер, и от этого уже будет понимание. Рейтинг – это логичная история, а сам пояс будет разыгран в формате Гран-при, который поможет нам определить этот рейтинг.

– Вы говорили о переговорах с ONE и Glory о совместном турнире – есть ли какие-то новости по этому поводу?

– Сейчас, видите, не самая лучшая ситуация для международного сотрудничества. Их контакты у нас в любом случае остались. Когда что-то уляжется, тогда будут возвращаться эти разговоры. Сейчас пока пауза.

Николай Клименко и Мага Исмаилов Фото: RCC

– RCC не стремится сотрудничать с российскими промоушенами. Но Александр Шлеменко сегодня сказал, что был бы рад провести совместный турнир SFC и RCC. И он думает, что и вы будете не против.

– Ну, на самом деле мы не проводим совместные турниры с российскими организациями. Вопрос пока подвешенный. Нам предлагали совместные мероприятия, но мы приняли решение, что хотим более индивидуально развиваться.

Николай Клименко Фото: RCC

— Реалити-шоу с участием Шлеменко и Исмаилова – какой у него будет формат? Чем-то похоже на TUF?

– Изначально мы планировали что-то подобное: ближе к формату шоу Даны Уайта. Но сейчас мы видим это как фильм и несколько коротких серий. Уже прошёл первый этап, квалификация, многие бойцы приехали к нам, они подрались, определились финалисты. Разделились на две команды по шесть весовых категорий.

Скоро их ждут сборы. Одни поедут в Омск к Александру, другие – в Дагестан к Магомеду. Будут готовиться, отдельно будет материал отснят, и где-то за месяц до боя Магомеда и Александра они будут выступать в качестве тренеров – будут секундировать своим бойцам. И мы узнаем, чья команда сильнее. Победитель получает контракт на три поединка в нашей лиге.

Александр Шлеменко, Николай Клименко и Мага Исмаилов Фото: RCC

– Вы говорили, что за поединок RCC заплатит Шлеменко и Исмаилову примерно 300 тысяч долларов. Можете ли сказать, насколько гонорар за участие в реалити отличается от гонорара за бой?

– Это совсем другие деньги. Это больше то, что любой труд должен быть оплачен.

– Штырков говорил, что очень хочет подраться в одном карде с Исмаиловым и Шлеменко. Уже прикидывали, кто может стать следующим соперником Ивана?

– Возможно, Виктор Немков. Думаю, это самый реальный вариант, потому что в прошлый раз он почти дал согласие. Он должен был подраться вместо Колобегова. Сказал, что мало времени на подготовку. Сейчас, думаю, будет достаточно времени. Вернёмся к переговорам. Может, рассмотрим и другие кандидатуры.