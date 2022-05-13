Зашатался и упал — как в нелепом танце. Разрушитель не выдержал мощи Блаховича. Видео

Ян шёл к поясу UFC много лет. Но долго удерживать титул не получилось.

Механизм промоушена UFC продолжает работать без сбоев: каждую неделю команда Даны Уайта организует турниры высочайшего класса. Вот и на этих выходных в Вегасе состоится UFC Vegas 54, где в главном бою встретятся Ян Блахович и Александар Ракич. Особенно большое внимание будет приковано к поляку: ветеран проведёт первый поединок после потери пояса в схватке с Гловером Тейшейрой.

Блахович получил свой чемпионский шанс в 2020 году — из-за того, что Джон Джонс по собственному желанию оставил пояс в полутяжёлом весе. Вторым претендентом на вакантный титул стал Доминик Рейес по прозвищу Разрушитель, недавно проигравший Джонсу в очень близком бою. Поляк с Костяным встретиться не успел, зато шёл на серии из трёх побед над крепкими оппонентами.

Поединок начался неторопливо, в основном соперники работали лоу-киками. На исходе первой минуты Рейес неплохо достал Блаховича, что никак не ускорило темп. Бойцы атаковали чаще всего с дальней дистанции, выбрасывая короткие серии. Определённым преимуществом владел поляк, попадавший чаще и сильнее, нежели Разрушитель, выглядевший несколько скованно. Первый раунд точно остался за Яном.



После перерыва Доминик не сумел перестроиться и снова выглядел блёкло. Блахович не предлагал ему чего-то уникального, зато отлично работал классическими «двойками», постоянно попадая. В определённый момент раздосадованный Рейес решился на размен ударами, что стало роковым. Пропустив боковой в челюсть, Разрушитель потерял равновесие: ноги начали «плясать», и Доминик повалился на канвас. Добивание стало делом техники.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC на YouTube.

Победа Блаховича восхитила мир ММА: восторженные комментарии от болельщиков и бойцов наполнили социальные сети. В качестве итога приводим самые яркие цитаты.



Марвин Веттори: «У Блаховича динамит в руках».



Бен Аскрен: «Польская мощь в деле, парни!»



Крис Уайдман: «Поздравления новому чемпиону! Обидно, что Рейес так проиграл после очень близкого боя с Джонсом».



Джон Джонс: «За надменность приходится расплачиваться».