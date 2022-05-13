«Этот парень должен быть в UFC». Однако Хамзат нокаутировал его за 2,5 минуты. Видео

За почти шестилетнюю историю существования Brave CF главной находкой являются не чемпионы, а Хамзат Чимаев. Борз провёл пять боёв в этой лиге и во всех схватках праздновал победу. И при этом он не успел стать чемпионом лиги, хотя его успехи были яркими. Видео его поединков собирают около 1 миллиона просмотров. Неудивительно, что Хамзат так же продолжает блистать в UFC.

Но не со всеми оппонентами было легко. Кроме Гилберта Бёрнса, давшего Борзу самый тяжёлый бой в карьере, достойное сопротивление оказал уроженец Республики Дагестан и ученик Абдулманапа Нурмагомедова Икрам Алискеров. Их встреча состоялась в рамках турнира Brave CF 23 в апреле 2019 года. Тогда оба бойца были непобеждёнными. Рекорд Икрама был 8-0, а Хамзата — 4-0.

Видео доступно на канале BRAVE Combat Federation в YouTube. Права на видео принадлежат BRAVE Combat Federation.

Бой начался с бодрого размена в стойке, в результате которого Алискеров оказался в нокдауне от джеба, но он сразу встал. Однако Чимаев не отпустил своего оппонента и прижал его к сетке. Там Борз пытался развить преимущество, но ему не удавались ни броски, ни другие способы сделать тейкдаун. Икрам здорово защищался у сетки и сам имел хорошие шансы перевести бой в партер. Школа Абдулманапа Нурмагомедова налицо.

Тем не менее они продолжили рубиться в стойке, где преимущество перешло к Чимаеву. Скорость его ударов была однозначно выше, оттого он чаще попадал. Икрам в борьбе потратил слишком много сил, из-за чего он выглядел так, словно вымахался в стойке. Хотя дагестанец продолжал оказывать достойное сопротивление. Но Хамзат всё-таки поймал своего соперника на правом апперкоте, отправившем Алискерова в глубокий нокаут. Добивание было лишним. На эту работу Борз затратил 2,5 минуты, но он признал, что бой вышёл действительно тяжёлым.

Вот что вспоминал Чимаев в недавнем интервью Sport24 перед поединком с Бёрнсом:



«Мой самый сильный соперник в карьере? Думаю, один парень, с которым я встречался в Brave FC. Его зовут Икрам Алискеров, и он должен быть в UFC. Этот парень хорош. По-моему, он выиграл пять боёв после нашего поединка. Он действительно сильный», — сказал Хамзат.



После того нокаута Хамзат одержал ещё одну победу, прежде чем оказался в UFC. А Алискеров смог перезагрузить свою карьеру серией из четырёх триумфов. Среди поверженных оказался нынешний боец UFC Денис Тюлюлин. Свой последний бой Икрам провёл в лиге Eagle FC. Но кто знает, возможно, Алискеров всё-таки доедет до UFC и попробует взять реванш у своего обидчика. Ему ещё нет 30 лет.