«Симаков упал не от удара». Главная трагедия в карьере Ковалёва — он оборвал жизнь коллеги

Легендарный Крашер возвращается в ринг: в ночь с 14 на 15 мая Сергей Ковалёв проведёт поединок с Тервелом Пулевым. Россиянин пропустил два с половиной года, куда уместились обвинения в допинге и скандал с избиением американской модели. Но Сергей очень устойчив психологически — в его карьере случались вещи намного страшнее, чем банальные суды и разбирательства.

Чуть больше 10 лет назад Ковалёв, активно строящий карьеру в Северной Америке, ненадолго заехал в Россию. Его целью был поединок с Романом Симаковым — ещё одним перспективным отечественным полутяжеловесом. 5 декабря 2011 года Сергей и Роман встретились в Екатеринбурге, чтобы определить чемпиона Азии по версии WBC. Никто не ожидал, что абсолютно плановый бой закончится трагедией.

Конечно, фаворитом схватки был Ковалёв, успевший составить себе громкое имя в Америке. К тому же за спиной Крашера была максимально насыщенная любительская карьера, в том числе и титулы чемпиона России. «По любителям» Симаков тоже провёл больше двухсот боёв, но переход на профессиональный уровень дался ему не так легко, как Ковалёву. Зато характер у Романа был железным.

Увы, с первых минут в ринге стало понятно, насколько сильно Ковалёв превосходит своего соперника в классе. Равным оказался только первый раунд, где Симакову удалось неплохо потрясти Сергея — дальше бокс пошёл в одни ворота. Крашер «перемалывал» Романа, державшегося на ногах буквально чудом. Периодически Ковалёв отдыхал, позволяя поработать оппоненту, но тот ничего особо не показывал.

Роман Симаков Фото: РИА Новости

С каждым раундом Симаков пропускал всё больше и больше тяжёлых ударов. Нельзя было сказать, что Ковалёв нацеливался на нокаут — скорее, пугало общее количество пропущенного Романом тоннажа. В шестом раунде Крашер всё-таки повалил соперника, который быстро поднялся и выразил желание продолжать бой. Секунданты тоже не решились выбрасывать белое полотенце, несмотря на полное доминирование Сергея.

В седьмом раунде Ковалёв спокойно обрабатывал соперника сериями, не особо вкладываясь в удары. Но после лёгкого попадания в район локтя Симаков неожиданно упал. С трудом поднявшись, Роман неуклюже повис на канатах. Стало понятно, что с ним происходит что-то неладное. Побежавшие врачи потребовали немедленной госпитализации боксёра. Его увезли в больницу.

Там Симаков сразу впал в кому. Ему провели срочную операцию на головном мозге, удалили гематому, но ситуация продолжала ухудшаться. Роман несколько дней боролся за жизнь, но 8 декабря его сердце остановилось. Повреждения мозга оказались слишком серьёзными. Симакову было всего 27 лет. Его смерть стала страшным ударом не только для родных и близких, но и для самого Ковалёва. Он точно не хотел такого исхода.

Сергей Ковалёв — Роман Симаков Фото: РИА Новости

«Мне очень тяжело, я никогда не мог себе представить, что со мной произойдёт нечто подобное. Помочь уйти человеку на тот свет… Даже в голове не укладывается. Разные мысли посещают меня. Может быть, если бы не я, то Роман сейчас бы жил. С другой стороны, если не в бою со мной, то в бою с другим боксёром произошла бы эта трагедия. Мне нужно подумать, сумею ли я выйти в ринг, прежде всего с психологической точки зрения.

Симаков упал не от удара. Я пересмотрел заключительный раунд уже раз восемь и не насчитал ни одного собственного удара в голову, который бы достиг цели. Видимо, за все раунды у него накопилась общая усталость, и в седьмом он почувствовал недомогание. Я пробил в область печени, но попал в локоть, после этого он сел… Я даже не понял, что произошло что-то очень серьёзное», — рассказывал Ковалёв «Чемпионату».



После трагедии Крашер взял длительный отпуск, чтобы привести в порядок мысли. Через несколько месяцев Сергей вернулся к тренировкам и объявил, что продолжает спортивную карьеру. В 2016 году Ковалёв выполнил обещание, данное родителям Симакова после трагедии: отдал им весь гонорар за бой с Айзеком Чилембой — около миллиона долларов. Правильный жест от Сергея.