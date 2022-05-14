Хед-кик привёл к потере сознания. Как конкурент Анкалаева отправил соперника на пенсию

В ночь с 14 на 15 мая в городе Лас-Вегас, штат Невада, состоится турнир UFC Fight Night. В главном бою встретятся бывший чемпион Ян Блахович и третья строчка рейтинга Александар Ракич.

Ракич – один из первых в очереди на титульный поединок в полутяжёлом дивизионе. Для поединка с чемпионом австрийцу необходимо победить Блаховича. Несмотря на легендарную польскую мощь Яна, букмекеры больше верят в Ракича. Возможно, аналитиков впечатлил нокаут Александара в поединке с Джими Манувой.

Британец шёл на серии из трёх поражений, но располагался на 11-й строчке в рейтинге полутяжей. Ракич к тому моменту провёл всего три поединка в UFC и выиграл в обоих, но полный победный винстрик австрийца составлял 11 боёв.

Догадаться об исходе схватки можно было, посмотрев на предыдущий бой Ракича и Манувы: Александар в первом раунде избил Девина Кларка, а Джими за 41 секунду отлетел от Тиаго Сантоса. Поединок с австрийцем занял на шесть секунд больше. Бойцы держали дистанцию, но стало понятно сразу, что оба настроены на нокаут. Первым это выдал Манува, который сконтрил левым боковым после лоу-кика от Ракича, но рассёк воздух.

Эта попытка стала сигналом для Александара: он активизировался, стал чаще обрабатывать ноги соперника, а в конце раунда провёл обманный апперкот, после которого наглухо срубил Мануву хед-киком. Британец упал на спину – он потерял сознание, так что рефери Кевин Сатаки не позволил жестокому Ракичу нанести несколько добиваний.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале UFC.

На объявлении победителя Манува появиться не смог. Джими нокаутировали пятый раз за пять лет – 47 секунд против Ракича стали последними в его карьере, что совсем неудивительно после таких потрясений. А австриец после этого поединка сразу влетел на 11-е место в полутяжёлом дивизионе, спихнув Мануву на 14-ю позицию.

Если Ракич повторит что-то подобное в поединке с Блаховичем, Магомеду Анкалаеву будет очень тяжело убедить Дану Уайта, что следующим за титул должен биться именно он. Российскому бойцу придётся придумывать, как финишировать Энтони Смита, чтобы перебить ставку Ракича.