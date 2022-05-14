Топ-10 нокаутов в Top Dog. Захватывает дух и даст фору любому боксу!

Кулачные бои пользуются популярностью по всему миру, но в России — особенно. Именно в нашей стране поединки на голых кулаках максимально любимы зрителем. Причина проста — демократичный формат, высокий уровень зрелищности и никакого занудства. Хедлайнером является промоушен Top Dog FC, первым в Европе получивший лицензию на проведение официальных турниров.

Три раунда по две минуты, отсутствие перчаток и борьбы в партере превращают большинство поединков в бескомпромиссные зарубы. Само собой, что количество ярких финишей получается попросту запредельным. Выбрать лучшие — задача откровенно нетривиальная, но мы попробуем. Представляем вашему вниманию топ-10 лучших нокаутов Top Dog FC за 2021 год.

10-е место. Алексей Мельник — Владислав Палач

Настоящая классика кулачных боёв. Алексей Мельников и Владислав Сурков решились на смелый размен в центре ринга, где значительно точнее оказался Мельник. Левый боковой точно в подбородок — и соперник падает без сознания.

9-е место. Тимур Доктор — Сыдыкъ Дерман

Казалось, что Сыдыкъ уверенно контролирует ход боя. Доктор пропускал множество ударов и выглядел немного потерянным. Зато в нужный момент Тимур провёл идеальную «двоечку» корпус-голова. Этого хватило, чтобы красиво нокаутировать Дермана.

8-е место. Наим Самурай — Антон Харон

От Наима все ожидали яркой победы, и он её добился. Антон бился отчаянно, но ничего не смог противопоставить навыкам соперника. Самурай трижды отправил Харона в нокдаун, после чего жёстко финишировал. Антона ещё долго приводили в себя.

7-е место. Евгений 13-й воин — Размик Фидаин

Этот нокаут мог бы победить в премии «самый брутальный звук». Евгений Ганин пробил с такой силой, что услышать шлепок можно было с любого зрительского места. А Размик упал без сознания — выстоять здесь было нереально.

7-е место. Евгений 13-й воин — Размик Фидаин Фото: topdogfc.ru

6-е место. Искандар Шеф-повар — Тимур Золотой

Тимуру Мусаеву, выступающему под прозвищем Золотой, очень не повезло в бою с Искандаром Зияевым. Мусаев максимально не вовремя подсел, буквально налетев головой на мощный удар соперника. Как итог — нокаут.

5-е место. Владислав Туйнов — Виталий Коваленко

Опытнейший Туйнов одержал классную победу благодаря умению контратаковать. Коваленко пытался сломить соперника агрессивным напором, но наткнулся на идеальный встречный удар и повалился на канвас.

4-е место. Владислав Туйнов — Махмуд Шахматист

И снова Туйнов, причём опять с блестящей контратакой. Шахматист забыл об осторожности и никак не ожидал, что его поймают правым боковым. Махмуд оказался в глубоком нокауте, бессознательно приобняв Владислава.

3-е место. Михаил Лусан — Валерий Орёл

В кулачных боях нельзя терять концентрацию ни на секунду. Валерий Особов почувствовал себя слишком самоуверенно, после чего пропустил размашистый удар Михаила от бедра. Орёл попытался подняться, но снова упал.

5-е место. Владислав Туйнов — Виталий Коваленко Фото: topdogfc.ru

2-е место. Тимур Доктор — Сергей Кратос

За день до наступления 2022 года случился ещё один яркий нокаут. На этот раз Тимур Доктор, уже появлявшийся в нашем хит-параде, оказался в роли проигравшего. Особенно жёстким получился второй пропущенный удар, когда Тимур уже летел вниз.

1-е место. Марсель Ханов — Владислав IZ

Итак, лучший нокаут года — от Марселя Ханова. Его соперник Владислав Ромащенко дал Ханову жёсткий бой, который закончился очень эффектно. Марсель сначала дважды потряс Ромащенко ударами слева, после чего включил брутальную правую. Идеальный финиш!