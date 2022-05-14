Судейство, угробившее карьеру Ковалёва. После того боя Сергей перестал быть прежним

В ночь с 14 на 15 мая в Инглвуде (штат Калифорния, США) пройдёт боксёрский турнир Triller Fighting Club, который возглавит поединок между Сергеем Ковалёвым и Тервелом Пулевым. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка. В прошлом месяце Крашеру исполнилось 39 лет, отчего кажется, что конец карьеры близок. Но сам россиянин не готов мириться с этим мнением. Потому он и поднялся на одну весовую категорию вверх. Тем не менее его спад начался ещё пять лет назад, когда случилось противостояние с Андре Уордом.

Первый бой между ними прошёл в конце 2016 года. Тогда Сергей был чемпионом мира в полутяжёлом весе с тремя поясами на плечах. Четвёртый пояс принадлежал канадцу Адонису Стивенсону, который не спешил драться с Крашером. Оттого Ковалёв прозвал его Чикенсон (от слова chicken — цыплёнок. — Прим. «Чемпионата»). И вместо того, чтобы ждать, пока промоутеры договорятся о долгожданном объединительном бое, россиянин решил рискнуть выйти в ринг против одного из лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий Андре Уорда.

Несмотря на такой статус оппонента, Ковалёв не был явным андердогом, так как сам россиянин ещё ни разу не проигрывал на тот момент. Плюс на его стороне был сокрушающий удар, чем не мог похвастать Сын бога (прозвище Уорда. — Прим. «Чемпионата»). Первый бой закончился близкой победой Уорда. Все трое судей выставили одинаковые 114:113. И это с учётом того, что россиянин отправил Уорда в нокдаун во втором раунде, что вызывало споры о победителе. Поэтому реванш напрашивался сам собой.

Если перед первым поединком бойцы выражали друг другу уважение, то перед реваншем отношения между ними накалились. Ковалёв называл Уорда сыном судей, переиграв его прозвище, наполнив намёком на предвзятое судейство. Уорд тоже не оставался в стороне, отчего мы могли ожидать, что вторая встреча закончится быстрее первой. Так оно и вышло, но о той остановке споры не утихают по сей день. Что же там было?

Андре Уорд и Сергей Ковалёв Фото: Ethan Miller/Getty Images

Уорд сделал правильные выводы из первого боя и пытался нейтрализовать сильные стороны Крашера. Андре не давал Ковалёву работать с дальней дистанции, которая очень комфортна для российского бойца. Сначала американец много работал корпусом. Но затем он достал своё главное противоядие пушечным ударам россиянина — клинчи. Сергей не уступал Уорду по физике, поэтому Сыну бога приходилось включать интеллект. В клинчах он пытался обстреливать Ковалёва и неоднократно бил ниже пояса.

Первый сигнал был во втором раунде. Судья отреагировал предупреждением в адрес Уорда. Разница в технике также была некритичной, хотя в четвёртом раунде Андре включил режим Мейвезера. Но в остальное время было много грязи и клинча с целью изнурить соперника. Временами Уорд откровенно висел на Ковалёве, потому что у россиянина были успешные отрезки, когда ему удавались обстрелы с дальней и средней дистанций.

Тем не менее в седьмом раунде Сын бога снова отличился ударом ниже пояса. Это было второе предупреждение. А решающий эпизод случился в восьмом раунде. Сергей хорошо начал восьмой раунд, нащупав, как нужно работать в ближней дистанции. Но Уорд снова включил свои грязные игры и сбил настрой Крашера ударом ниже пояса, который судья проморгал.

Уорд атакует Ковалёва Фото: Christian Petersen/Getty Images

Так Андре прибрал к своим рукам инициативу и потряс Сергея правым прямым в челюсть. За россиянина стало тревожно, так как он пропускал слишком много ударов. В итоге американец забил нашего бойца у канатов, но закончил бой запрещённым ударом ниже пояса. Ковалёв согнулся от боли, но Тони Уикс решил даже не отсчитывать и остановил бой. Позорное решение в исполнении одного из лучших рефери в мире, за которое ему впоследствии досталось от критиков. Уорд праздновал победу, словно это был чистый нокаут. Но повтор указывает на явное нарушение, за которое с американца нужно снимать балл.

Василий Ломаченко возмутился этим решением.

«Второй раз украли бой. Это просто чушь. Это спорт, здесь есть правила, а Уорд весь бой бил ниже пояса. Не понимаю, почему рефери остановил бой. Он должен был взять паузу и сказать: «Эй, Уорд, хватит бить ниже пояса». Бой был равный, но я не думаю, что Уорд нокаутировал бы его. Рефери должен был начать отсчёт», — сказал украинский боец.

Сам проигравший подтвердил, что там был запрещённый удар.

«Я не чувствовал, что это был нокдаун. Решение несправедливо. Я не считаю, что он попал мне в корпус. Были только удары ниже пояса. Мне не было больно настолько, чтобы я мог упасть, но это были удары ниже пояса», — сказал после боя Ковалёв.

Победа Уорда над Ковалёвым Фото: Ethan Miller/Getty Images

Работавший экспертом на канале Sky Sports известный в прошлом боксёр Поли Малиньяджи присоединился к гулу возмущённых, но оставил неоднозначную оценку:

«Разумеется, остановка, как и судейство, была ужасной. Но Ковалёв должен был проявить характер и не жаловаться», — написал Малиньяджи в соцсетях.

В противовес выступил известный промоутер Лу Дибелла.

«1000% всё честно. Ковалёв не жаловался. Он выглядел так, как будто его отравили газом», — написал в соцсетях Дибелла.

А также отличился директор атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт.

«Я думаю, что Тони проделал отличную работу. Я посмотрел запись боя этим утром. Я уделил внимание тем ударам, которые, предположительно, пришлись ниже пояса. И я даже поговорил с Томом Хаузхером с канала HBO, который прислал мне видео, сказав, что один из ударов был слишком низким. Но это было очень трудно определить, потому что рука Ковалёва находилась на уровне талии, что мешало рефери рассмотреть, куда именно пришёлся удар. Было похоже, что удар был нанесён на уровне пояса», — сказал Беннетт.

Андре Уорд удивил не только тем, что отрицал удар ниже пояса, но ещё тем, что попросил себе первую строчку в рейтинге pound-for-pound. Поразительно, но его просьбу в журнале The Ring удовлетворили. Затем, спустя пару месяцев Уорд принял решение закончить боксёрскую карьеру в возрасте 33 лет.

А Ковалёв после того поражения больше не был прежним. Сергей несколько раз попадал в громкие скандалы, которые также поспособствовали спаду бойца. Он проиграл ещё два боя нокаутом — Элейдеру и Канело Альваресу. И прежняя ударная мощь, которая делала заметную разницу в схватках, была исчерпана. Посмотрим, что мы увидим против его ровесника из Болгарии. Возможно, Крашеру действительно удастся реанимировать карьеру в новом дивизионе.