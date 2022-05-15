Боец с тату серпа и молота. Таинственный американец задушил Ника Максимова. Видео

В эти минуты на домашней арене APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Вегас 54. В глвном поединке встретятся Ян Блахович и Александар Ракич. А вот открывали вечер единоборств для парня, так или иначе имеющие отношение к нашей стране. Предки Ника Максимова в 30-40 годы эмигрировали из Советского Союза в США в поисках лучшей жизни. А что касается Андре Петроски, то к нему мы вернёмся после рассказа о ярком бое этих парней.

К очному поединку парни подошли на хорошем ходу. Андре имел в своём активе семь побед при двух поражениях. В UFC он попал весьма нестандартным образом. Даже проиграв в полуфинале The Ultimate Fighter, он так впечатлил президента UFC, что получил контракт с лигой. И в полной мере оправдал надежды, оба своих боя завершив досрочно. Ну а у Максимов и вовсе не знал поражений в своей профессиональной карьере.

Ник тренируется в Академии братьев Диаз и дружит с Нейтом, который и вдохновляет его на спортивные подвиги. Понятно, что сильная его сторона – борьба. Но здесь коса нашла на камень. 30-летний Андре борьбой занимается с четырёх лет и добился на любительской арене больших успехов. Правда, свой поединок парни начали работой в стойке. И первым же лоу-киком Петроски едва не сбил соперника с ног.

После этого последовал ещё один размен ударами, после которого Ник решил, что пора переводить соперника на канвас. Проход в правую ногу получился авантюрным. Оппонента Максимова эффектно сконтрил и буквально через 2 секунды оказался в доминирующей позиции, взяв в замок шею ника. После этого Андре перевернул соперника на спину и задушил эталонной «анакондой». Захват был настолько плотный, что судья не сразу сообразил, что боец уже «спит». И только после криков самого Андре о том, что уже всё, бросился на спасение Максимова.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC в Vk.

Эффектнейшая виктория, которая подпортила Нику идеальный до этого рекорд. Будем надеяться, что не здоровье. А теперь о самом Петроски. Сомнений в том, что он выдающийся боец ни у кого нет. Поражения? Кто не падал, тот и не поднимался. Не просто же так Дана Уайт так в него поверил.

После боя победитель попросил в соперники кого-то из крутых грепплеров среднего веса. Но внимательный зритель заметил ещё одну любопытную особенность. На левой стороне его грудной клетки красуется татуировка с изображением серпа и молота – символа и составной части герба Советского Союза.

Но в сети вы не найдёте информации о том, какое отношение этот парень имеет к СССР. В сети доступна информация о его спортивных достижениях от детских времён и до сей поры. А вот о личной жизни с момента его свадьбы. У Петроски есть дочь. И на этом всё. Кто его родители, какое отношение он имеет к СССР или России боец тщательно скрывает.

Какая-то любопытная детективная история намечается, которую мы постараемся раскрутить чуть позже. А сейчас, встречайте ещё одну яркую восходящую звезду UFC.