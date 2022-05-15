Крашеры не ржавеют! Ковалёв вернулся в ринг — и разобрал непобеждённого Пулева

Сергей не дрался два с половиной года. Но выглядел великолепно.

Многие помнят Сергея Ковалёва по жёсткому поражению от Сауля Альвареса и многочисленным скандалам. Но последние спортивные и медийные неудачи не должны затмевать наследие Крашера: челябинский боксёр — настоящая легенда полутяжёлого веса, на счету Сергея в своё время были одновременно три чемпионских титула! Увы, с 2019 года Ковалёв не выступал, уйдя в «творческий отпуск».

Но теперь Сергей вернулся! Да ещё и сменил весовую категорию, решившись на переход в первый тяжёлый вес. По всей видимости, 39-летнему спортсмену надоели мучительные весогонки. В качестве соперника россиянин получил Тервела Пулева — брата знаменитого Кубрата Пулева. Тервел перед встречей с Ковалёвым был непобеждённым боксёром, но не хватал звёзд с неба — его оппозиция была откровенно средней.

Впрочем, это не мешало 40-летнему болгарину считаться фаворитом поединка. Большая часть экспертов не верила, что после столь длительного простоя Ковалёв не «заржавел». Да и смена дивизиона всегда представляет собой серьёзный стресс для боксёра. Пулев же всегда выступал в первом тяжёлом весе, где добивался больших успехов на любительском уровне. Пусть в профессионалах его соперниками были в основном джорнимены.

Поединок начался с агрессивных атак Пулева, явно рассчитывавшего ошеломить соперника. Впрочем, трюк не прошёл: пару ударов Ковалёв пропустил, зато успел и несколько раз отлично попасть навстречу. Сергей выглядел чуть медленным, что неудивительно после такого простоя. Во втором раунде россиянин начал разгоняться, хорошо пробивая в корпус оппонента. Бокс получался достаточно открытым.

В третьем раунде Ковалёв начал явно забирать инициативу. Он контролировал центр ринга, атаковал чаще и точнее. В редких разменах Пулев неизменно пропускал удары в голову. Тервел старался работать сериями, но тогда Сергей удачно тормозил соперника прямыми ударами в корпус. Нельзя было сказать, что Крашер доминировал, однако в большинстве эпизодов он оказывался заметно эффективнее.

К середине десятираундового боя наш соотечественник должен был уверенно лидировать на судейских записках. Многое зависело от выносливости ветеранов, которые пока не демонстрировали признаков усталости. В шестом раунде произошёл забавный момент: у Ковалёва развязались шнурки, которые срочно пришлось приводить в порядок секундантам. Впрочем, ситуации в ринге это никак не поменяло.

В перерывах тренеры просили Сергея работать в том же темпе, не нацеливаясь на нокаут. Крашер согласно кивал, продолжая действовать по плану. Главным плюсом россиянина было умение работать навстречу: во время своих атак Пулев пропускал больше ударов, нежели наносил сам. Самым опасным действием болгарина был жёсткий «случайный» удар локтем.

Заключительные раунды проходили по тому же сценарию. Ковалёв держался в центре ринга, Тервел двигался вокруг соперника. Основным козырем россиянина оставался джеб, регулярно пробивающий защиту Пулева. Было приятно видеть, что Сергей сохранил куда больше сил, нежели оппонент. Крашер легко двигался и очень точно бил. Пулев ничего не мог сделать с техничным боксом Ковалёва, хотя в концовке чуть-чуть «потряс» Крашера. Так бой и закончился.

Решить исход красивого поединка должны были судьи. Казалось, что никаких сомнений быть не может: примерно семь-восемь раундов наверняка остались за Ковалёвым. Россиянин выглядел боксёром другого класса, несмотря на долгую паузу в карьере. Как итог — единогласная победа Сергея судейским решением! Крашер триумфально вернулся — и это прекрасная новость для бокса.