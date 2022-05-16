Победа Блаховича над Ракичем — происки злых духов? Поляк выполняет жуткий ритуал

В ночь с 14 на 15 мая в городе Лас-Вегас, штат Невада, состоялся турнир UFC Fight Night. В главном поединке встретились Ян Блахович и Александар Ракич – поляк победил благодаря травме соперника.

Бойцы ММА, как и другие спортсмены, не стесняются соблюдать странные суеверия и ритуалы. Одной из самых жутких примет следует Блахович – перед каждым поединком поляк ходит в лес к месту, где произошёл суицид. Экс-чемпион делает это не просто так, а чтобы потрогать верёвку.

Однажды Блахович гулял с собаками в лесу Варшавы, где и нашёл погибшего человека. «Это была рядовая прогулка – всё как обычно. Я увидел парня, который стоял вдалеке, и подумал про себя: «Значит, он стоит там, что бы это ни значило». Но когда я звал своих собак, он даже не вздрогнул, чтобы посмотреть, что случилось. Это было немного странно», – вспоминал Блахович.

Ян Блахович Фото: YouTube

Поляк подошёл ближе и увидел человека на дереве. «Я решил проверить его: посмотрел на его лицо и был почти уверен, что он мёртв. И всё же я обратился к нему: «Чувак, у тебя всё в порядке?» Когда вспоминаю, мне кажется, это было довольно глупо», – добавил боец.

Блахович позвонил в полицию и скорую. Врачи сообщили, что шея мужчины вытянулась на несколько сантиметров, из-за чего казалось, что он стоит на земле. А сотрудник на месте происшествия спросил, взял ли Ян часть веревки, которой воспользовался мёртвый мужчина. Полицейский даже сам предложил Блаховичу забрать её как талисман. «Люди в старые времена верили, что такая верёвка приносит удачу. Я проверил в интернете – если вы мне не верите, проверьте сами», – заявил Блахович.

Такая традиция действительно существует – она родилась в XIX веке. «В 1880-х годах парижские студенты-медики нередко продавали куски веревки, которые были привязаны к шеям погибших, доставленных в больницы. В Париже был огромный спрос на подвесную верёвку в качестве талисмана. Французские игроки и суеверные люди были вынуждены полагаться на самоубийц для получения фишек», – сообщается в статье, опубликованной Национальным центром биотехнологической информации.

Боец не рискнул забирать кусок верёвки домой, но он всё же возвращается в лес перед каждым боем, чтобы прикоснуться к ней. Ян рассказал о традиции на личном YouTube-канале – боец признался, что в UFC отказались снимать сюжет о его суеверии. Сам он записал ролик только со второго раза, потому что на первой записи звук таинственным образом был забракован. Поляк не соврал – он даже показал небольшой отрезок из первого дубля. Мистика!

Права на видео принадлежат Яну Блаховичу. Видео можно посмотреть на YouTube-канале Jan Blachowicz.

Видимо, примета сработала и в поединке против Александара Ракича – австриец получил травму на ровном месте, а Ян стал главным претендентом на титульный бой. В 2020-м Блахович рассказывал, что с тех пор, как он начал этим заниматься, верёвка срабатывает в 90% случаев. Неизвестно, когда именно боец нашёл верёвку, но за последние 12 поединков он проиграл лишь два раза – это 83% побед.