Раньше Емельяненко дрался с лучшими в мире. Теперь Сашу не уважают даже фрики

Скандальный Александр Емельяненко продолжает шуметь в медиапространстве, активно напоминая о себе публике. На этот раз Александр поругался с эпатажным бойцом поп-ММА Максимом Щербаковым: «Топор, ты хочешь остаться без топорища? Очень много говоришь. Слов поменьше — больше дела. Если хочешь подраться, подерись сначала с моим менеджером Никитой. Он тебе надаёт подзатыльников».

Впрочем, Щербаков ничуть не испугался грозных фраз Александра. И ответил достаточно жёстко: «Получит люлей твой жирный менеджер Никита. Потом до тебя доберусь».

В перепалке нет ничего особенного, кроме одного факта: Александра перестали бояться даже бойцы уровня Топора. Напомним, у Щербакова за карьеру больше поражений, чем побед: сейчас бородатый скандалист идёт на серии из пяти неудач. Топора бил даже собственный тренер, весящий на 20 кг меньше. Причём сначала в раздевалке, а потом и в ринге. При всём к нему уважении, Максим — средний спортсмен даже для поп-ММА.

А вот Александр Емельяненко когда-то входил в число самых перспективных тяжеловесов мира. Брат Последнего императора дрался с Мирко Филиповичем и Фабрисиу Вердумом, побеждал Сергея Харитонова и Джеймса Томпсона. Нельзя сказать, что Емельяненко-младший успел стать легендой, но от него точно ждали подобного статуса. Несмотря на все скандалы вокруг спортсмена.

Александр Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Увы, карьера Емельяненко-младшего шла по нисходящей. Бои с Бобом Саппом и Джеффом Монсоном, поражения от Магомеда Маликова и Дмитрия Сосновского. Брат Фёдора превратился в откровенно местечковую звезду. С Александром хотели драться ради статуса, пусть загулы порой и мешали ему полноценно готовиться к поединкам. Апогеем стало поражение Емельяненко от «малыша» Магомеда Исмаилова, дебютировавшего в тяжёлом весе.



Избитый Магомедом боец сразу ушёл в глубокий загул, продолжавшийся почти год. К сожалению, после возвращения Александр окончательно превратился во фрик-бойца: поединки с Артёмом Тарасовым, престарелым Монсоном, вызовы от Елены Берковой — тому доказательство. Первый же «настоящий» соперник в лице Марсио Сантоса разобрал Сашу за четыре минуты. Теперь Емельяненко остаётся драться с Топором и ему подобными. Что весьма печалит.