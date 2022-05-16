«Не мой уровень». Магомедов выкрутил агрессивному бойцу руку прямо в полёте. Видео

Сильные российские бойцы за рубежом выступают не только в UFC и Bellator. В частности, мощный промоушен Brave тоже имеет в своих рядах немало наших соотечественников. Например, в ноябре 2021 года там дебютировал непобеждённый Камал Магомедов. 30-летний россиянин подписывал контракт на пять боёв, имея в активе восемь досрочных побед. И два года простоя.
Из-за организационных проблем и пандемии коронавируса Камал очень долго оставался вне схваток, пусть и постоянно тренировался. Перед его поединком с Виталием Твердохлебовым главная интрига заключалась в текущей форме Магомедова, потому что по общему уровню Камал точно превосходил оппонента. Виталий шёл на серии из трёх поражений судейскими решениями и явно не мог считаться фаворитом.
Впрочем, начало схватки осталось за Твердохлебовым, проявившим весьма агрессивный напор. Соперник Камала отчаянно летел вперёд и даже решился на немного неуклюжий тейкдаун, увенчавшийся успехом. Это было стратегической ошибкой Виталия: большую часть побед Магомедов добыл именно сабмишенами, причём абсолютно разнообразными. А Твердохлебов, напротив, лишь дважды выигрывал приёмами.
Вот и в этот раз Камал умудрился хладнокровно зажать руку оппонента прямо во время его атаки. Виталий увлёкся агрессией и заметил опасность далеко не сразу. Когда он всё-таки оценил ситуацию, то в отчаянном порыве попытался вырваться и даже поднял Магомедова в воздух. Было поздно: Камал держался крепко и вдобавок улучшал собственную позицию. Твердохлебову не оставалось ничего, кроме как быстрее постучать.
«Никакой растерянности у меня не было. Просто тренер сказал, что соперник — не мой уровень. Пусть чуть-чуть побьёт меня, чтобы почувствовать уверенность. Ну я так и делал. Потом понял, что не стоит заигрываться. Я и в стойке мог его перебить, и в партере. У меня не было никаких сомнений», — подвёл итоги боя Магомедов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».
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