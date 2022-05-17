Eagle FC: дос Сантос — де Кастро. Где смотреть прямой эфир лиги Хабиба Нурмагомедова

Дата и время турнира
В ночь на 21 мая 2022 года на FLXCast Arena в Майами (штат Флорида, США) состоится турнир Eagle FC 47. В соглавном бою в полутяжёлом весе сразятся Гектор Ломбард и Тиаго Силва, в мейн-ивенте встретятся экс-боец UFC Джуниор дос Сантос и Йорган де Кастро. Отдельное внимание стоит уделить поединкам Ислама Мамедова в суперлёгком весе и легковеса Ахмеда Алиева.
Предварительный кард начнётся в 1:00 по московскому времени. Основной кард стартует ориентировочно в 3:00 мск. Главное событие бойцовского вечера — бой Джуниор дос Сантос — Йорган де Кастро — состоится ориентировочно в 5:00.
Прямая трансляция Eagle FC 47: дос Сантос — де Кастро
Трансляция турнира будет доступна на FLX Cast. Ищите приложение платформы на App Store и Google Play.
Полный кард Eagle FC 47: дос Сантос — де Кастро
Основной кард
- Джуниор дос Сантос (21-9) — Йорган де Кастро (8-3) — тяжёлый вес;
- Гектор Ломбард (34-10-1) — Тиаго Силва (21-9) — полутяжёлый вес;
- Даг Ашер (12-3) — Маки Питоло (13-9) — средний вес;
- Габриэль Чекко (12-6) — Эндрю Санчез (12-7) — полутяжёлый вес;
- Ахмед Алиев (20-7) — Даррел Хорчер (14-5) — лёгкий вес.
Предварительный кард
- Ислам Мамедов (20-2) — Зак Зейн (15-11) — суперлёгкий вес;
- Ронни Маркес (21-9) — Реджи Пенья (14-6) — полутяжёлый вес;
- Александр Альмейда (21-10) — Рузвельт Робертс (11-3) — лёгкий вес;
- Шон Сориано (14-8) — Пауло Силва (6-6) — лёгкий вес;
- Шон Банс (11-5) — Ади Алик (8-4) — лёгкий вес;
- Деннис Хьюз (11-5) — Дилан Мантелло (4-2) — лёгкий вес.
Материалы о турнире и лиге Eagle FC
Прогноз бойцов на бой дос Сантос — де Кастро
«Я должен постоянно давить на дос Сантоса, заставить его отходить. Я буду миксовать удары руками и ногами, постоянно проявлять агрессию и… один из нас упадёт, без сомнений. Люди ждут, что я буду просто надеяться на свою правую руку, так как в ней много мощи. Безусловно, я верю в свою нокаутирующую силу. Но против Джуниора я не могу просто сидеть и ждать возможности точно попасть», — считает Йорган де Кастро.
Со своим оппонентом согласен и Джуниор дос Сантос. Правда, полярность у него другая.
«Наш бой с де Кастро завершится нокаутом. Он будет лежать. И рефери будет отталкивать меня от него. Я его нокаутирую, — убеждён легендарный ветеран ММА. — Безусловно, де Кастро крепкий парень. Он хороший ударник, бьёт очень мощно. Надо быть очень осторожным, когда дерёшься с ним. Я с нетерпением жду этот бой. Хочу показать всему миру и всем моим фанатам, что я всё ещё полон сил, чтобы двигаться вперёд».
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