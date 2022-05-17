Махачев выпнет Оливейру с престола UFC. Наш боец круче бразильца почти во всём

Чарльз Оливейра лишился пояса UFC в лёгком дивизионе из-за небольшого перевеса перед поединком с Джастином Гэтжи. Большинство по-прежнему считает бразильца чемпионом, особенно после убедительной победы над американцем. Вполне справедливо – жаль, что пока Чарльз не спешит принимать бой с Исламом Махачевым. Оливейра считает, что сначала российский боец должен побить Бенеила Дариуша, а затем провести ещё один поединок с топовым соперником. Похоже, бразилец уверен, что он на порядок сильнее Ислама.

Чтобы увидеть более-менее объективную картину, стоит взглянуть на статистику бойцов. Конечно, фанаты Махачева вспомнят восемь поражений Оливейры, а поклонники Чарльза – нокаут в поединке Ислама с Адриано Мартинсом. Но сравнивать в первую очередь стоит успехи обоих бойцов – всё же в топ они пробились не благодаря тому, что проигрывали несколько лет назад.

Чарльз Оливейра Фото: Getty Images

Не стоит забывать и статус ветерана Чарльза – бразилец дерётся в UFC почти 12 лет. Странное совпадение, но дебютный поединок в промоушене Даны Уайта бразилец провёл в один день с первым боем Ислама в профессиональных ММА – 1 августа 2010 года. Оливейра за 41 секунду сделал армбар Даррену Элкинсу, а Махачев единогласным решением одолел Магомеда Бекболатова. В UFC Чарльз провёл в 2,5 раза больше поединков, чем Ислам – 30 против 12. Поэтому некоторые показатели логичнее мерить не в количестве, а в среднем соотношении.

Чарльз – абсолютно лучший в истории UFC по финишам. Бразилец заканчивал бой досрочно 19 раз. Махачев не скоро приблизится к этому достижению, у Ислама всего семь финишей. В среднем чаще не доводил до решения также Оливейра – 63% против 58%. Но здесь превосходство бразильца не выглядит таким внушительным.

Лучше проявил себя бразилец и в плане зрелищности. Среднее время поединка Чарльза – 6 минут 55 секунд. У Ислама – 9 минут 11 секунд. Тоже неплохой результат, но что с бонусами? Оливейра – рекордсмен UFC по бонусам вместе с Дональдом Серроне – у обоих по 18. У Махачева – всего один за бой вечера с Царукяном, и тут можно даже не считать проценты, всё и так понятно.

Но побеждает в поединках не шоу. Его обратная сторона – способность доминировать в партере, а здесь однозначно круче Ислам. Российский боец провёл в октагоне 1 час, 50 минут и 5 секунд, из них он контролировал соперника 57 минут и 27 секунд (52,19% времени). Оливейра отбился 3 часа и 33 секунды, из которых находился в положении контроля ровно 58 минут (32,12%). То же касается времени в топ-позиции – у Чарльза лишь 26 минут и 55 секунд, когда как у Махачева – 50:45. Кроме того, под соперником намного больше времени провёл именно бразилец – 21:49 против 4:54 или 20% общего времени против 4%.

Ислам Махачев Фото: Jeff Bottari/Getty Images

А ещё Махачев – лучший в истории UFC по пропущенным ударам. В среднем за бой Ислам пропускает меньше одного выстрела (0,84%). В то же время Оливейре попадают чуть больше трёх раз (3,15) за поединок. Кроме того, Махачев лучше в защите от тейкдаунов (88% против 57%) и защите от акцентированных ударов (69% против 52%).

Что по атакующим действиям? За карьеру в UFC Оливейра донёс до соперников 584 удара (19 за бой), а Махачев – 651 (54 за бой). Из них акцентированными у бразильца были 422 (14 за поединок), а у россиянина – 236 (19 за поединок). Удачных тейкдаунов больше у Чарльза – 34 против 25. Однако в среднем за бой успешнее Ислам – 2,08 против 1,13.

В большинстве пунктов Махачев уделывает Оливейру – по этим цифрам можно даже сделать вывод, что Ислам спокойно переведёт бразильца и как минимум победит решением, а может, даже закончит досрочно. Конечно, нельзя исключать, что бразилец придумает способ задушить российского бойца, но вероятность этого близится к нулю.