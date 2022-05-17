Асхаб, остановись! Скандальный боец снова натворил дел — может попасть в тюрьму. Видео

В современном спорте нередко бывает так, что боец пользуется большой известностью, несмотря на отсутствие серьёзных профессиональных успехов. Именно таким спортсменом является Асхаб Магомедов: вряд ли кто-то вспомнит победы или хотя бы звёздных соперников этого парня. Асхаб неплохо выступает в поп-ММА, но звездой его точно назвать нельзя. Зато в скандалы он умеет попадать, как никто другой.

Про Магомедова широкая общественность впервые узнала после его конфликта с Егором Кридом: якобы боец оскорбил певца, после чего охранник Крида даже угрожал оружием. Следом пошли более серьёзные истории, причём неизменно попадавшие на видео. Избиение сослуживца в армии, стрельба за рулём автомобиля на скорости 200 км/ч, танцы на крыше машины — Асхаб каждый раз находил, чем оправдаться.

Новость по теме Опубликовано видео смертельного ДТП с участием бойца ММА Магомедова и блогера Некоглая

Совсем недавно боец снова угодил в громкую и даже трагическую историю. Магомедов находился в машине с блогером Некоглаем и его девушкой, когда произошло серьёзное ДТП. В них на огромной скорости врезался другой автомобиль, водитель которого погиб на месте. Некоглай тогда получил сотрясение мозга, его девушка — множественные ушибы, а Асхаб отделался рассечением. И вот теперь новый скандал с участием Магомедова.

Журналисты узнали, что 25 апреля боец объехал шлагбаум и без разрешения вырулил на парковку возле Казанского вокзала, сбив конус. Следом боец вступил в конфликт с многочисленными охранниками, вскоре прибыли и полицейские. По имеющейся информации, изначально Магомедов был задержан, но по какой-то причине быстро отпущен. Однако история не закончена — шумиха в СМИ точно не поможет «замять» ситуацию.

Боец уже заявил, что ничего страшного не произошло — он «никого не тронул пальцем». Кому-то может действительно показаться, что этот скандал — мелочь, которая не может грозить Асхабу чем-то серьёзным. Но когда подобные проступки случаются столь часто, это вполне может привести к тюремному сроку. У полиции попросту закончится терпение, что мы нередко видели на примере других бойцов. Не хотелось бы такого сценария.