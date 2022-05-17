Крестил Кардашьян и бил «советских». Шугар Рэй Леонард — таких боксёров больше не делают

Ровно 66 лет назад на свет появился мальчик по имени Рэй Чарльз Леонард, которого весь мир будет знать как Шугара Рэя Леонарда. Ребёнок родился в многодетной семье торгового менеджера и медсестры, но его папа Цицерон не всегда работал в супермаркете: когда-то он служил на флоте, где был чемпионом по боксу в полусреднем весе. Впрочем, несмотря на боксёрские корни, маленький Рэй поначалу не проявлял никакого интереса к боксу.

Мальчик куда больше любил рисование и церковный хор, что вполне соответствовало его флегматичному характеру. Всё изменил отвратительный случай сексуального насилия, которому мальчик подвергся со стороны взрослого мужчины. Рэй тогда ничего не рассказал родителям, решив выплеснуть эмоции через спорт. По совету брата его выбором стал бокс, где Чарльз с первых тренировок показал грандиозный талант.

Великолепные антропометрические данные, блестящая реакция и техника позволяли Рэю выигрывать один любительский турнир за другим. На соревнованиях молодой боксёр нередко встречался со спортсменами из СССР, которых обобщённо называл «советские», и неизменно побеждал. В 1976 году Чарльз триумфально выиграл золото ОИ в полусреднем весе. Американец выиграл все шесть олимпийских боёв с общим счётом 30-0.

Шугар Рэй Леонард Фото: Getty Images

После Игр в Монреале молодой чемпион твёрдо рассчитывал завершить карьеру. Он утверждал, что реализовал главную мечту — других целей у него попросту не было. Но сложная финансовая ситуация и рождение сына буквально вынудили Рэя перебраться в профессиональный бокс. Кстати, с прозвищем Чарльз заморачиваться не стал, попросив разрешения «копировать» его у легендарного Шугара Рэя Робинсона. И тот не отказал.

После подписания контракта с опытным тренером Анджело Данди наш герой начинает быстрый взлёт к вершине. Мастерства у него было в избытке, а перестроиться на «профессиональные» рельсы помогла великолепная команда. Леонард быстро продвигался к титулу, снося одного боксёра за другим. Не всегда победы добывались легко, но Шугар отлично умел учиться — его навыки прогрессировали с каждым днём.

В 1979 году Рэй добывает чемпионский пояс WBC, красиво победив Уилфреда Бенитеса техническим нокаутом в 15-м раунде. Популярность Леонарда становится фантастической: от него сходит с ума буквально вся Америка. Но та эпоха славилась гениальными боксёрами, и вскоре на пути Шугара встал Роберто Дюран. Леонард во время боя не слушал тренера, допускал ошибки и проиграл — впервые в профессиональной карьере.

Проигравший впал в небольшую депрессию: набрал 20 килограммов и всерьёз собрался завершать карьеру. Но промоутеры вместе с тренерами быстро привели Шугара в чувство и даже убедили согласиться на реванш. Там Леонард выдал «бой жизни», буквально деклассировав Дюрана и вынудив сдаться в восьмом раунде. Рэй снова вернулся на вершину — к славе и гигантским заработкам.

К счастью, богатство не расслабило Шугара. Он активно менял весовые категории, но всё побеждал и побеждал, хотя далеко не всегда считался фаворитом. Ему удалось справиться с Томасом Хирнсом, Аюбом Капуле и Марвином Хаглером. «Перебив» всех звёзд, Рэй внезапно принимает решение приостановить карьеру из-за проблем с сетчаткой глаза. На лечение уходит полтора года, но решить проблему до конца не удаётся.

После длительного перерыва Леонард вернулся в ринг и оказался уже не тем, что прежде. Он с большим трудом победил Кевина Ховарда, успев побывать в нокдауне. И «окончательно» ушёл из спорта. Снова вернувшись через три года для очередной схватки с постаревшим Марвином Хаглером. И красиво победил, посрамив всех скептиков! После чего Шугар опять заявил об уходе, чему уже никто особо не поверил.

Шугар Рэй Леонард Фото: Getty Images

Яркий и эпатажный Шугар продолжает драться весьма успешно, зарабатывая огромные деньги. После триумфального завершения трилогии с Дюраном наш герой стал первым боксёром в истории, положившим на свой счёт устрашающую сумму в $ 100 млн! Любопытно, что именно после достижения такой отметки Леонард без шансов проигрывает Терри Норрису и в пятый раз завершает карьеру. Чтобы вернуться через шесть лет: только для того, чтобы еле двигать ноги и улететь в нокаут от Эктора Камачо.



Несмотря на смазанный конец спортивного пути, Шугар остался в памяти настоящей легендой. Причём как в ринге, так и вне его: сочные высказывания и постоянные «уходы» Рэя копируют многие нынешние звёзды. Леонард продолжает жить активной жизнью, работая комментатором и экспертом. Вдобавок он управляет благотворительным фондом и крестил знаменитую Хлои Кардашьян, позже снявшись в её шоу. Разнообразие — его конёк.