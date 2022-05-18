«UFC… Не был с 2003 года». Олег Тактаров возвращается в лучшую лигу мира

Мы давно привыкли к тому, что прославленный Олег Тактаров остался в смешанных единоборствах только в качестве эксперта. Олег Николаевич высказывается ярко, даёт бойцам полезные советы — следить за ним одно удовольствие. Однако при этом Русский Медведь упрямо оставался вне профессионального спорта, отказываясь от работы тренером или секундантом. Но внезапно всё изменилось.
«Буду краток. Вегас, 4 июня, я буду у Рината Фахретдинова в углу.
UFC… Не был с 2003 года. Америка? Кажется 1,5 года. Надо двигаться», — написал Тактаров в своих социальных сетях.
Что это значит? Что Русский медведь возвращается! 4 июня мы увидим Олега Николаевича на турнире UFC Fight Night 207. Он будет помогать Ринату Фахретдинову — дебютанту промоушена. 30-летний россиянин по прозвищу Гладиатор проведёт схватку с греком Андреасом Михайлидисом, на счету которого три боя в UFC. Нет сомнений, что наличие в углу такой легенды, как Тактаров, обязательно поможет Фахретдинову.
Ринат представляет собой достаточно опытного спортсмена, в чьём активе 23 поединка на профессиональном уровне. Гладиатор успел сменить множество промоушенов, где практически неизменно побеждал: его последнее поражение датировано далёким 2014 годом. Таким образом, Фахретдинов имеет неплохие перспективы в промоушене Даны Уайта — мастерство и желание у него точно имеются.
Олег Тактаров
Фото: РИА Новости
Про Тактарова рассказывать нужно разве что совсем молодому поколению. Русский медведь — первый наш соотечественник, ставший чемпионом UFC. Да, идут споры, считать ли тот пояс «чемпионским» или «турнирным», но факт остаётся фактом — именно Олег Николаевич проторил для россиян дорогу в UFC. Его победы над Дэвидом Эбботтом, Энтони Масиасом и Дэйвом Бенетто многим помогли узнать, что такое вообще смешанные единоборства.
Поэтому новость о возвращении Русского Медведя в UFC не может не радовать поклонников ММА. У Тактарова слишком большой опыт, чтобы он использовал его только для острых комментариев прессе. Будем надеяться, работа Олега Николаевича на UFC Fight Night 207 — только начало большого пути в качестве секунданта или тренера. Главное, чтобы дебют получился удачным.
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