Кличко рвётся в бой. Его возвращение напугает даже Фьюри

Недавно экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко признался, что планировал сделать камбэк, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Напомним, Форман становился чемпионом мира в 45 лет.

«Я подумал, что хорошо бы написать Тайсону Фьюри и спросить у него, что он думает насчёт последнего танца. Но я не сделал это, потому что сейчас мой разум занят другими вещами», — сказал Кличко-младший.



Это был бы очень красивый сценарий, если бы Фьюри отменил завершение карьеры ради реванша с легендой. Тем более поединок с Диллианом Уайтом не тянул на роль последнего танца. Хотя перформанс с выходом Цыганского короля в ринг на легендарном стадионе «Уэмбли» перекрыл эти мысли.

Владимир Кличко и Тайсон Фьюри Фото: Lars Baron/Getty Images

Если вынести за скобки причину, по которой пришлось отменить выход украинского бойца с пенсии, то этот камбэк не кажется безумным. Дело в том, что Владимир ранее прощупывал почву, делая вбросы про возвращение в ринг. И вообще, уход после боя с Джошуа содержал ноту недосказанности, так как Кличко проиграл британцу небезнадёжно в очень конкурентной схватке. Поэтому не стоит удивляться тому, что Владимир так долго вынашивал в своей голове эту идею. Она не выглядит сумасшедшей, учитывая его последнее выступление.

Тем более в боксе есть немало примеров, когда бойцы становились чемпионами мира в 40+ лет. Кроме Формана, таким достижением отличался Бернард Хопкинс, побивший рекорд Джорджа в 46 лет. Но Би-Хопу ещё удалось завоевать три пояса к 49 годам. Если бы на его пути не встал свежий Сергей «Крашер» Ковалёв, тогда Хопкинс был бы единственным в истории бокса 50-летним чемпионом мира.

В супертяжах аналогичным достижением отличился Арчи Мур. В 43 года он был даже абсолютным чемпионом мира. А из недавнего можно вспомнить про Виталия Кличко, успешно защищавшего чемпионский пояс до 41 года. Что касается Кличко-младшего, то он принял решение уйти после двух тяжёлых поражений от гегемонов дивизиона. Что было бы, если бы он между этими боями провёл один или два разогревочных боя? Даже Фьюри позволял себе небольшую порцию мешковой диеты между баталиями с Уайлдером. Результат вы знаете сами.



Но Владимира погубило сиюминутное желание доказать, что он лучший. Он понимал, что ему оставалось немного времени. Из-за этого Кличко пошёл на неоправданный риск. Такая непоследовательность смазала концовку карьеры. Вместе с тем нельзя было утверждать, что он ушёл на серьёзном спаде.



Поэтому Владимир хотел переписать историю в 46 лет и восстановить несправедливость, которая не давала ему покоя. При нынешней конъюнктуре в супертяжёлом дивизионе у него были неплохие шансы завоевать пояс WBC и заодно побить рекорд легендарного Джорджа Формана. Но, к сожалению, приоритеты изменились.