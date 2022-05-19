Хабиб спасает карьеру Фёдора. В Bellator рады избавиться от Последнего императора

После триумфального боя с Тимоти Джонсоном карьера Фёдора Емельяненко оказалась в подвешенном состоянии. Руководитель Bellator Скотт Кокер планировал устроить россиянину грандиозное завершение карьеры: рассматривались даже варианты с проведением последнего боя на Красной площади. Но известные политические события заставили Кокера откровенно отвернуться от России и её легендарного бойца.
И тут на сцену неожиданно вышел Хабиб Нурмагомедов, активно развивающий свой промоушен Eagle FC. Орёл сделал весьма и весьма интересное предложение Фёдору.
«Если Джуниор дос Сантос выиграет у Йоргана де Кастро, я очень хочу организовать его бой против Фёдора Емельяненко. Я хочу поговорить со своим другом Скоттом Кокером, потому что Фёдор связан контрактом с Bellator. Я не знаю, что они дальше будут делать с ним. Но мы точно можем поговорить и сотворить некую историю.
Почему бы и нет?! Эти парни долгое время являлись лицом ММА. На мой взгляд, Фёдор — величайший боец всех времён. Джуниор был чемпионом UFC на протяжении нескольких лет. Считаю, что и бойцы, и фанаты заслужили такой бой».
Естественно, дос Сантос тоже выразил желание подраться с Емельяненко. Бразилец давно добивался поединка с Последним императором, которого считает величайшим бойцом в истории. Но если реакция Джуниора была ожидаемой, то радостный ответ главы Bellator немного удивил. Кокер выразил полную готовность к переговорам, даже не пытаясь цепляться за свою главную звезду. Видимо, дело в политике — теперь Фёдор не нужен Bellator и другим заграничным промоушенам.
Фёдор Емельяненко
Фото: Bellator.com
Впрочем, для самого Емельяненко это отличные новости. Он стремительно стареет: чем раньше Последний император зайдёт в октагон, тем лучше. Дос Сантос — весьма статусный соперник, совсем недавно ещё выступавший в UFC. Для прощальной гастроли Фёдора подобная звезда подходит идеально. Да и Хабиб получает возможность устроить самый громкий бой в истории своего промоушена.
Со спортивной точки зрения дос Сантос тоже кандидатура неплохая. Бразилец весьма силён и мастеровит, но его челюсть давно стала «хрустальной», что представляет отличный шанс для крепко бьющего Емельяненко. Вдобавок бразилец давно не любит бороться, как и Последний император. Если стороны сумеют договориться, нас ждёт прекрасный бой. Заключительный в карьере Фёдора.
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