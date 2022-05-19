Хабиб станет спасителем российских бойцов. Орёл заберёт всех лучших из UFC и Bellator

После подписания еле дышащих ветеранов из UFC Хабиб решил, что его промоушену пора выходить на качественно новый уровень. Нурмагомедов хочет заполучить в Eagle FC Фёдора Емельяненко и свести его с Джуниором дос Сантосом – такой бой точно даст лиге мощный толчок в развитии.

Похоже, Орёл готов расставаться с деньгами ради громких боёв. Согласно The Sports Daily, за последний поединок в UFC дос Сантос заработал $ 520 тысяч, а Емельяненко за бой в Bellator – $ 300 тысяч. Если Хабиб потратился на бой бразильца с мало кому интересным Йорганом Де Кастро, то тем более найдёт средства на суперсхватку легенд.

Йорган Де Кастро, Хабиб Нурмагомедов и Джуниор дос Сантос Фото: Eagles FC

Емельяненко был главным активом Bellator в последние годы. Да, у промоушена есть такие чемпионы, как Гегард Мусаси, Ярослав Амосов, Вадим Немков и Райан Бейдер, но все эти действительно топовые бойцы меркнут на фоне величия Фёдора. Казалось, Скотт Кокер будет до последнего цепляться за возможность работать с Последним Императором, но босс Bellator без стеснения заявил, что готов обсудить с Хабибом трансфер. Оказалось, непростые времена и достойный кэш способны разорвать крепкие, пусть и деловые, взаимоотношения Кокера и Фёдора.

Но это только начало. Вероятно, Bellator продолжит избавляться от российских бойцов, а с уходом Емельяненко новое место работы придётся искать Вадиму Немкову, Валентину Молдавскому, Анатолию Токову и другим россиянам, у которых в Bellator почти нет соперников. Особенно легко Кокеру будет расстаться с теми, кто не носит чемпионский пояс – вероятно, Скотт очень рассчитывает на Кори Андерсона.

Кто-то уйдёт в UFC – тот же Немков много раз заявлял, что хотел бы проверить себя в промоушене Даны Уайта. Найдутся и те, кто отправится в сингапурский ONE или вернётся в Россию. Но уже сейчас очевидно, что самый верный способ остаться при деле – обратиться к Хабибу.

Нурмагомедов уже подкидывает вакансии – за три американских турнира в его промоушене выступят три представителя стран бывшего СНГ и восемь россиян. Приоритет большинства из них – выступления за границей, и каждого можно назвать серьёзным бойцом. Если уже сейчас в Eagle FC готовы биться Икрам Алискеров, Раймонд Магомедалиев и Лоик Раджабов, что будет, когда лига прогремит боем Емельяненко?

Фёдор Емельяненко Фото: Masashi Hara/Getty Images

Дана Уайт и более влиятельные боссы UFC пока не слишком активны в том, что касается прекращения сотрудничества с нашими бойцами. Единственное изменение – теперь в октагон нельзя выходить с государственным флагом, но и этот запрет касается не только россиян, но и представителей всех стран.

Однако если ситуация поменяется и владельцы пойдут по пути Bellator и PFL, EFC вполне сможет приютить даже лучших из российских бойцов. Тот же Ислам Махачев вряд ли станет торговаться с Хабибом во время обсуждений зарплаты, а бойцам вроде Петра Яна или Александра Волкова, возможно, придётся пойти на небольшие уступки – других дружелюбных организаций в США всё равно не будет.