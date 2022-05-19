Тайсон бурно отмечает пенсию. Еле ходит, зато пинает машины такси. Видео

Каждую победу Тайсон Фьюри отмечает очень громко. Знаменитый боксёр точно не является апологетом здорового образа жизни: его гуляния по ночным клубам Лондона давно стали притчей во языцех. При этом Цыганский король всегда умел вовремя остановиться — его поведение даже после употребления алкоголя не выходило из определённых рамок. Веселье никогда не превращалось в скандал.
Но триумфальный бой с Диллианом Уайтом грозный великан отмечает особенно бурно. Фьюри победил настолько уверенно и красиво, что, возможно, решил расслабиться чуть посильнее. Хотя после поединка прошёл почти месяц, Тайсон продолжает «гулять» вместе с семьёй и многочисленными друзьями. Местом веселья выбрана Франция: там точно есть раздолье широкой цыганской душе.
Увы, не всем нравится, насколько бурно веселится Тайсон. Пьяный великан ростом 206 сантиметров и весом 120 килограммов — страшная сила. Сначала Фьюри просто появлялся на видео, где с трудом разговаривал — мешал заплетавшийся «от градуса» язык. Но теперь Тайсон перешёл к противоправным действиям и атаковал машину французского такси. Что любопытно, боксёр почему-то предпочёл бить автомобиль ногой, а не руками.
Причём Тайсон на записи еле держится на ногах: его с большим трудом поддерживает отец, тоже не обиженный габаритами. Когда Цыганский король начинает пинать отъезжающую машину, именно Джон Фьюри пытается его остановить. Фьюри-старший слишком часто сталкивался с проблемами из-за алкоголя и прекрасно понимает, что может грозить сыну. Зато буквально на следующий день оба Фьюри отправились на пробежку — будем надеяться, что Тайсон возьмёт себя в руки.
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