Eagle FC: дос Сантос — Де Кастро. Бразилец хочет выбить право на бой с Фёдором!

Один из нас упадёт. Без сомнений

У Йоргана Де Кастро максимально боевой настрой перед боем с Джуниором дос Сантосом.



«Я должен постоянно давить на дос Сантоса, заставить его отходить. Я буду миксовать удары руками и ногами, постоянно проявлять агрессию и… один из нас упадёт, без сомнений. Люди ждут, что я буду просто надеяться на свою правую руку, так как в ней много мощи. Безусловно, я верю в свою нокаутирующую силу. Но против Джуниора я не могу просто сидеть и ждать возможности точно попасть».