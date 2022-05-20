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Eagle FC 47: дос Сантос — Де Кастро, где и когда смотреть эфир, прямая онлайн-трансляция лиги Хабиба, полный кард

Eagle FC: дос Сантос — Де Кастро. Бразилец хочет выбить право на бой с Фёдором!
Александр Фролов
Eagle FC 47
Комментарии
Хабиб готов подписать Последнего императора. Глава Bellator совсем не против.

В ночь на 21 мая 2022 года в Майами на FLXCast Arena пройдёт турнир Eagle FC 47. Напомним, что данный промоушен принадлежит Хабибу Нурмагомедову. В соглавном бою вечера сразятся бойцы полутяжёлого дивизиона Эктор Ломбард и Тиаго Силва, в главном поединке встретятся знаменитые тяжеловесы Джуниор дос Сантос и Йорган Де Кастро. Также внимание стоит уделить схваткам россиян Ислама Мамедова и Ахмеда Алиева.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.

Полный кард Eagle FC 47: дос Сантос — де Кастро Где смотреть Eagle FC 47, дос Сантос — де Кастро Eagle FC 47, во сколько начало
Live Александр Фролов

Хабиб превзойдёт UFC и Bellator?

Хабиб Нурмагомедов показывает, что талантлив не только в октагоне. Его промоушен развивается семимильными шагами: скоро Орёл заберёт лучших россиян у всех конкурентов. И кто знает, возможно, превзойдёт самого Дану Уайта?

Хабиб станет спасителем российских бойцов. Орёл заберёт всех лучших из UFC и Bellator Хабиб станет спасителем российских бойцов. Орёл заберёт всех лучших из UFC и Bellator
10:27 Александр Фролов

Один из нас упадёт. Без сомнений

У Йоргана Де Кастро максимально боевой настрой перед боем с Джуниором дос Сантосом.

«Я должен постоянно давить на дос Сантоса, заставить его отходить. Я буду миксовать удары руками и ногами, постоянно проявлять агрессию и… один из нас упадёт, без сомнений. Люди ждут, что я буду просто надеяться на свою правую руку, так как в ней много мощи. Безусловно, я верю в свою нокаутирующую силу. Но против Джуниора я не могу просто сидеть и ждать возможности точно попасть».

10:17 Александр Фролов

Полный кард Eagle FC 47: дос Сантос — де Кастро

Основной кард

  • Джуниор дос Сантос (21-9) — Йорган де Кастро (8-3) — тяжёлый вес;
  • Гектор Ломбард (34-10-1) — Тиаго Силва (21-9) — полутяжёлый вес;
  • Даг Ашер (12-3) — Маки Питоло (13-9) — средний вес;
  • Габриэль Чекко (12-6) — Эндрю Санчез (12-7) — полутяжёлый вес;
  • Ахмед Алиев (20-7) — Даррел Хорчер (14-5) — лёгкий вес.

Предварительный кард

  • Ислам Мамедов (20-2) — Зак Зейн (15-11) — суперлёгкий вес;
  • Ронни Маркес (21-9) — Реджи Пенья (14-6) — полутяжёлый вес;
  • Александр Альмейда (21-10) — Рузвельт Робертс (11-3) — лёгкий вес;
  • Шон Сориано (14-8) — Пауло Силва (6-6) — лёгкий вес;
  • Шон Банс (11-5) — Ади Алик (8-4) — лёгкий вес;
  • Деннис Хьюз (11-5) — Дилан Мантелло (4-2) — лёгкий вес.
10:12 Александр Фролов

Глава Bellator готов отдать Фёдора!

Скотт Кокер, возглавляющий промоушен Bellator, объявил о готовности встретиться с Хабибом Нурмагомедовым по поводу Фёдора Емельяненко. Переход Последнего императора в Eagle FC становится всё более реальным. Ждём новостей!

10:08 Александр Фролов

Где смотреть Eagle FC 47, дос Сантос — де Кастро

Трансляция турнира Eagle FC 47 будет доступна на платформе FLX Cast. Приложение можно скачать на App Store и Google Play.

10:08 Александр Фролов

Хабиб добавил турниру интриги. Он хочет подписать Емельяненко!

Владелец промоушена Eagle Хабиб Нурмагомедов внезапно добавил интриги к главному бою турнира. Орёл заявил, что хочет свести Джуниора Дос Сантоса с легендарным Фёдором Емельяненко! Конечно, сначала Джуниору хорошо бы победить Йоргана Де Кастро, который точно не является простым соперником.

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10:06 Александр Фролов

Eagle FC 47, во сколько начало

Предварительный кард турнира Eagle FC 47 начнётся в 1:00 по московскому времени. Основной кард стартует ориентировочно в 3:00 мск. Главное событие бойцовского вечера — бой Джуниора дос Сантоса и Йоргана де Кастро, начнётся ориентировочно в 5:00.

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