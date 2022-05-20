Eagle FC: дос Сантос — Де Кастро. Бразилец хочет выбить право на бой с Фёдором!

В ночь на 21 мая 2022 года в Майами на FLXCast Arena пройдёт турнир Eagle FC 47. Напомним, что данный промоушен принадлежит Хабибу Нурмагомедову. В соглавном бою вечера сразятся бойцы полутяжёлого дивизиона Эктор Ломбард и Тиаго Силва, в главном поединке встретятся знаменитые тяжеловесы Джуниор дос Сантос и Йорган Де Кастро. Также внимание стоит уделить схваткам россиян Ислама Мамедова и Ахмеда Алиева.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.
Хабиб превзойдёт UFC и Bellator?
Хабиб Нурмагомедов показывает, что талантлив не только в октагоне. Его промоушен развивается семимильными шагами: скоро Орёл заберёт лучших россиян у всех конкурентов. И кто знает, возможно, превзойдёт самого Дану Уайта?
Один из нас упадёт. Без сомнений
У Йоргана Де Кастро максимально боевой настрой перед боем с Джуниором дос Сантосом.
«Я должен постоянно давить на дос Сантоса, заставить его отходить. Я буду миксовать удары руками и ногами, постоянно проявлять агрессию и… один из нас упадёт, без сомнений. Люди ждут, что я буду просто надеяться на свою правую руку, так как в ней много мощи. Безусловно, я верю в свою нокаутирующую силу. Но против Джуниора я не могу просто сидеть и ждать возможности точно попасть».
Полный кард Eagle FC 47: дос Сантос — де Кастро
Основной кард
- Джуниор дос Сантос (21-9) — Йорган де Кастро (8-3) — тяжёлый вес;
- Гектор Ломбард (34-10-1) — Тиаго Силва (21-9) — полутяжёлый вес;
- Даг Ашер (12-3) — Маки Питоло (13-9) — средний вес;
- Габриэль Чекко (12-6) — Эндрю Санчез (12-7) — полутяжёлый вес;
- Ахмед Алиев (20-7) — Даррел Хорчер (14-5) — лёгкий вес.
Предварительный кард
- Ислам Мамедов (20-2) — Зак Зейн (15-11) — суперлёгкий вес;
- Ронни Маркес (21-9) — Реджи Пенья (14-6) — полутяжёлый вес;
- Александр Альмейда (21-10) — Рузвельт Робертс (11-3) — лёгкий вес;
- Шон Сориано (14-8) — Пауло Силва (6-6) — лёгкий вес;
- Шон Банс (11-5) — Ади Алик (8-4) — лёгкий вес;
- Деннис Хьюз (11-5) — Дилан Мантелло (4-2) — лёгкий вес.
Глава Bellator готов отдать Фёдора!
Скотт Кокер, возглавляющий промоушен Bellator, объявил о готовности встретиться с Хабибом Нурмагомедовым по поводу Фёдора Емельяненко. Переход Последнего императора в Eagle FC становится всё более реальным. Ждём новостей!
Где смотреть Eagle FC 47, дос Сантос — де Кастро
Трансляция турнира Eagle FC 47 будет доступна на платформе FLX Cast. Приложение можно скачать на App Store и Google Play.
Хабиб добавил турниру интриги. Он хочет подписать Емельяненко!
Владелец промоушена Eagle Хабиб Нурмагомедов внезапно добавил интриги к главному бою турнира. Орёл заявил, что хочет свести Джуниора Дос Сантоса с легендарным Фёдором Емельяненко! Конечно, сначала Джуниору хорошо бы победить Йоргана Де Кастро, который точно не является простым соперником.
Eagle FC 47, во сколько начало
Предварительный кард турнира Eagle FC 47 начнётся в 1:00 по московскому времени. Основной кард стартует ориентировочно в 3:00 мск. Главное событие бойцовского вечера — бой Джуниора дос Сантоса и Йоргана де Кастро, начнётся ориентировочно в 5:00.
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