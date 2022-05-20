«Брат». Александр Емельяненко так любил Фёдора, что сдавался ему на турнирах. Видео

Сейчас они вообще не разговаривают. Но раньше всё было иначе.

Конфликт братьев Емельяненко в последнее время полностью затих. Фёдор и Александр перестали «полоскать» друг друга через прессу: старший Емельяненко и вовсе не вспоминает родственника — сейчас он ссорится с бывшими друзьями. А вот Александр любит поностальгировать, выкладывая ретрофотографии с Последним императором. Недавно младший Емельяненко решил напомнить о своём знаменитом поединке с Фёдором.

В 2012 году братья были состоявшимися звёздами смешанных единоборств. У Фёдора совсем недавно закончилась серия из десяти лет без поражений, Александр ещё не начал активно разрушать свою карьеру. Но звёздный статус никак не помешал обоим Емельяненко принять участие в чемпионате России по самбо. От Фёдора и Александра ожидали только выхода в финал: братья никогда не приезжали без цели победить.

Емельяненко не испытали никаких проблем на пути к решающей схватке. В полуфинале Фёдор, буквально дававший мастер-класс всем оппонентам, и вовсе победил без боя: Кирилл Сидельников предпочёл сразу сдаться своему учителю. Александр тоже добрался до финала спокойно, уверенно разбирая соперников. Таким образом, судьбу золотых медалей должна была решить схватка между братьями.

Зал, где проходили соревнования, быстро наполнился журналистами и зрителями. Все хотели посмотреть, кто из знаменитых братьев окажется сильнее по правилам самбо. Увы, никакого спортивного зрелища не получилось: Александр сразу показательно сдался Фёдору, позволив красиво бросить себя и легко отдав руку на болевой приём. На весь поединок ушло всего семь секунд! Кто-то в зале хлопал, другие — свистели.

После боя Александр трогательно объяснил, почему не стал сопротивляться Фёдору: «Я, как младший брат, всегда уступаю старшему. Зачем нам с братом выяснять отношения на ринге? Нам достаточно того, что во время тренировочного процесса мы хорошо друг друга готовим. А здесь… Федя лучше, сильнее, старше. Мы братья, мы любим друг друга. Есть множество сильных спортсменов, против которых как мне, так и ему хотелось бы выступить. Друг против друга мы не будем выступать никогда».



Фёдор тоже не стал обманывать журналистов, объяснив, что подобный сценарий был придуман изначально: «Мы так планировали заранее. Думали, что если вместе выйдем в финал, то так всё и разыграем. Сценарий завершения боя мы разработали вместе с Александром».