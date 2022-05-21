Будущий соперник Шлеменко повёл себя хуже Стерлинга. Но победы не добился. Видео

В ночь с 20 на 21 мая в Майами (штат Флорида, США) состоялся турнир Eagle FC 47. В главном поединке Йорган Де Кастро неожиданно победил Джуниора Дос Сантоса, а в соглавном событии вечера Эктор Ломбард встретился с Тьяго Силвой. Бой был признан несостоявшимся из-за ситуации, которая напоминает события в поединке Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга.

Два ветерана UFC давно не выходили в клетку. Тьяго Силва не бился ровно три года, а Эктор Ломбард – почти четыре. Но если бразилец бездействовал в течение всего простоя, то кубинец стал звездой кулачного промоушена Bare Knuckle FC – он не просто оформил пару нокаутов, но и взял пояс.

Эктор Ломбард Фото: Alex Menendez/Getty Images

Первый раунд определённо забрал 44-летний Ломбард. Эктор орудовал в партере: бил соперника из маунта, пытался выйти на удушение. Силва выжил, а во второй пятиминутке сначала отправил Ломбарда в нокдаун, а затем попытался добить, но поспешил и вонзил колено в голову Эктору. Кубинец в этот момент опирался на канвас тремя точками: левой ногой, правым коленом и правой рукой.

После удара коленом в голову Ломбард отшатнулся назад, а Силва набросился на него, чтобы добить, но судья тут же остановил поединок. Эктор категорически отказался продолжать, и бой признали несостоявшимся. На повторе удар не кажется таким уж сильным – тот же Пётр Ян зарядил Алджэмейну Стерлингу намного мощнее. Но, в отличие от того случая, Ломбарду не присудили победу – на момент остановки боя время не перевалило за середину.

Права на видео принадлежат Eagle FC. Видео можно посмотреть в группе Eagle FC во «ВКонтакте».

Силва уверен, что Эктор просто не хотел продолжать – кубинец и так был потрясён после бокового с правой. Ломбард требует ещё один поединок, и Хабиб уже заявил, что рематч состоится. Вероятно, после него, а также после поединка Александра Шлеменко с Магомедом Исмаиловым стоит ждать бой Шторма против Ломбарда. Александр не против отомстить Ломбарду за поражение 12-летней давности, а Орёл готов организовать такое противостояние.

В 2010 году Ломбард одолел Шлеменко решением судей и лишил пояса Bellator. Теперь у Шторма есть не только мотивация разнести пенсионера, но и повод подколоть Эктора на пресс-конференции перед поединком.