Вартанян уничтожил ноунейма из Африки. Раисов напомнит, что такое сильные соперники. Видео

Вечером 21 мая в Москве состоялся турнир ACA 139, в главном поединке которого Эдуард Вартанян победил Алейна Илунгу и вышел в полуфинал Гран-при легковесов, где сразится с Юсуфом Раисовым.
Изначально соперником Вартаняна должен был стать бывший боец UFC Луис Пенья, но из-за проблем с законом американцу не дали документы на выезд из США. На замену вышел конголезец Илунга, чемпион южноафриканского промоушена EFC в лёгком весе. Многие обладатели пояса из этой лиги подписываются в UFC, поэтому для кого-то матч-ап выглядел вполне равным, а некоторые букмекеры даже считали Илунгу фаворитом.
Алейн Илунга (справа)
Фото: vk.com/acamma
О том, что у Алейна нет шансов, стало ясно в самом начале боя. Илунга попытался перевести Вартаняна на канвас, но ничего не вышло. Эдуард терпеливо и спокойно защищался, пока Илунга пытался сдвинуть его с места, помогая себе стомпами. Непонятно, зачем вообще конголезцу понадобилось лезть в борьбу – шансов найти финиш в стойке было бы куда больше.
Илунга вцепился в Вартаняна – соперники либо боролись за инициативу в партере, либо поднимались и обменивались ударами в клинче. Оба пытались закончить поединок приёмом, но до третьего раунда все попытки болевых и удушающих не выглядели по-настоящему опасными.
В начале третьего отрезка Эдуард агрессивно пошёл вперёд, накормил Илунгу серией ударов и повалил его на настил, где Алейн принялся по привычке сушить бой. В этот раз не вышло – Вартаняну удалось зайти за спину и поймать шею соперника в «гильотину». Илунга постучал ровно на третьей минуте, а Эдуард стал вторым полуфиналистом Гран-при.
Права на видео принадлежат ACA. Видео можно посмотреть в группе ACA во «ВКонтакте».
После того как конголезец сдался, выдохнули не только болельщики, которые подустали смотреть унылый бой. Победа Вартаняна – отличный расклад и для Юсуфа Раисова, и для организаторов. Вряд ли кто-то из присутствующих захотел бы посмотреть поединок с участием Илунги ещё раз, поэтому вывеска «Раисов – Вартанян» выглядит намного привлекательнее. Да и самому Юсуфу интереснее биться с представителем российских ММА, а не с непонятным и никому не интересным парнем.
Права на видео принадлежат ACA. Видео можно посмотреть в группе ACA во «ВКонтакте».
Когда бой закончился, Раисов вышел в клетку – состоялся первый стердаун между ним и Вартаняном. Планируется, что поединок пройдёт в Москве 17 сентября. Очевидно, Эдуард и сам прекрасно понимает, насколько серьёзный скачок в оппозиции его ждёт. Раисов после Илунги и недавних боёв с бразильцами в Open FC – как Хабиб после дебютанта UFC. Если Юсуф поймает на приём, просто вытащить голову, как в случае с конголезцем, вряд ли получится.
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