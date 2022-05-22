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ACA 139: Александр Сарнавский нокаутировал Хердесона Батисту за 42 секунды, видео

Сарнавский отвёл бразильца в школу бокса. И устроил ему короткий курс на 42 секунды. Видео
Денис Дорофеев
Сарнавский нокаутировал Хердесона Батисту
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Батиста необучаемый? В прошлый раз Александр нокаутировал его за две минуты.

В субботу, 21 мая, прошёл турнир АСА 139, который возглавлял поединок между Эдуардом Вартаняном и Алейном Илунгой. А в соглавном событии встречались Александр Сарнавский и Хердесон Батиста. Прошлая встреча от 2018 года закончилась победой россиянина нокаутом через две минуты с начала боя. С тех пор Александр выиграл ещё три поединка, а проиграл только однажды. А бразилец выиграл пять схваток и проиграл всего лишь одну. Причём большинство боёв он провёл в АСА.

Поэтому были надежды, что Батиста сделает правильные выводы и даст Сарнавскому более конкурентный поединок. Именно так, скорее всего, и думали в руководстве промоушена, когда организовывали реванш. Но Хердесон оказался абсолютно не готов.

Права на видео принадлежат ACA. Видео можно посмотреть в группе ACA во «ВКонтакте».

С первых секунд Сарнавский пошёл с прессингом на своего визави. Россиянин сбивал его удары своим напором, так как они не представляли для Александра никакой угрозы. Вместе с тем Сарнавский хорошо чувствовал дистанцию и не лез в бездумные зарубы, как это могло показаться. И ключевой момент случился через полминуты, когда Тигр провёл классическую тройку (левой-левой-правой) и отправил Батисту в нокдаун. Остальное — дело техники. Добивание хаммерфистами, вмешательство со стороны судьи и досрочная победа за 42 секунды.

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Бразилец не сделал никаких выводов из прошлой встречи и ничего не смог противопоставить более заряженному и агрессивному россиянину. Александр выиграл благодаря боксёрской выучке, сделавшей ключевую разницу. Оттого создавалось впечатление, что россиянин устроил бразильцу короткий курс по школе бокса. Для Сарнавского это уже 40-я победа в карьере, а Батиста допустил шестое поражение в карьере. Всё справедливо и закономерно.

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