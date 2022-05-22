Конор носил в сумке старую шляпу. Так он чтил память деда

Карьеру Конора Макгрегора нереально представить без конфликтов, трэш-тока и абсурдных твитов. Иногда кажется, что у Ноториуса нет ничего святого, но изредка ему удаётся это опровергать. В документальном фильме The Notorious выяснилось, что Конор склонен к ностальгии и сентиментальности.

Мак неоднократно заявлял, что не признаёт суеверия и считает их признаком слабости. И всё же в документалке он рассказал, что носит в спортивной сумке шляпу своего покойного деда. По словам Макгрегора, шляпа для него – не попытка привлечь удачу и победы, а, скорее, напоминание, откуда он пришёл и кем является.

«Эта шляпа принадлежала моему дедушке, она у меня буквально с тех пор, как я начал заниматься единоборствами. Он умер и оставил кое-что, а одна из вещей, которую он всегда носил, это шляпы. 10 лет она лежит в каждой моей сумке для снаряжения – иногда я даже забываю, что она там. Только что я купил новую сумку, так что переложу шляпу в неё», – рассказывал Макгрегор.

Шляпа деда Конора Макгрегора Фото: Кадр из документального фильма

Дорогая Макгрегору вещь заинтересовала кого-то ещё – после выхода документального фильма её украли прямо из его машины. После кражи один из брендов одежды подарил Маку новую шляпу, но вряд ли ирландец занимает место в сумке вещью, которая для него ничего не стоит.

Конору очень дорога память о покойном дедушке. В 2020-м Мак написал ему трогательное послание ко дню рождения: «Поздравляю с 90-летием моего дедушку на небесах Кристи Джейкса Мура. Человек, который всегда говорил мне, когда я рос, что мы, ирландцы, чемпионы мира по приготовлению виски! Мне всегда было интересно, что он подумает о моём виски, если попробует его. Однажды мы разопьём по бокалу, дедушка. Люблю тебя, скучаю по тебе».

Через дедушку, но уже другого, на Конора давил Хабиб перед боем на UFC 229. Нурмагомедов попытался открыть глаза фанатам на происхождение Ноториуса. После открытой тренировки Орёл взял микрофон и обратился к свистящим в его адрес ирландцам.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

«У меня вопрос к Ирландии. Как насчёт ирландского языка? Где сейчас твой язык? Что с ним не так? Ребята, вы его меняете? Пожалуйста, кто-нибудь может дать мне ответ? Вы, ребята, с Англией прямо сейчас? Этот парень говорит, что они сражаются против англичан, но его дед, Кристофер Макгрегор, служил в английском флоте. И он убил ваших людей. А теперь вы, ребята, поддерживаете его. Я собираюсь изменить это в субботу вечером», – заявил Хабиб.

Дед Конора, который подарил ему шляпу, это отец его матери Маргарет. Хабиб же говорил об отце Тони Макгрегора, отца Конора. Но очевидно, что Мак чтит корни не меньше, чем Орёл. Поэтому нет ничего удивительного, что поединок стал таким личным как для российского бойца, так и для ирландца.