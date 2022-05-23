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Кейн Веласкес, преступление, за что арестован боец Веласкес, Хабиб поддержал Веласкеса

«С радостью пожал бы ему руку». Зачем Хабиб отчаянно защищает преступника Веласкеса?
Александр Фролов
За что арестован боец Веласкес
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И почему Нурмагомедов так рвётся встретиться с ним в тюрьме?

Легендарный боец Кейн Веласкес продолжает находиться за решёткой в ожидании суда. Правосудие — не самый быстрый процесс, а дело Веласкеса вдобавок ещё и максимально запутано. Впрочем, выход на волю бывшему чемпиону UFC не грозит: его посадят минимум на несколько лет, худший вариант — пожизненное заключение. Даже адвокаты Кейна пребывают в скептическом настроении.

А что именно сделал Веласкес?

В конце февраля бойца арестовали, обвиняя сразу в десятке правонарушений. Если коротко: Кейн атаковал автомобиль, внутри которого находился 43-летний Гарри Гуларт, обвиняемый в растлении одного из детей бойца. Кстати, Гуларт был в машине вместе с матерью и отчимом. Веласкес сначала обстрелял автомобиль Гарри, а потом и протаранил. Увы, ранив при этом отчима Гуларта.

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Кейна поддержали многие люди из мира единоборств: бойцы, комментаторы и даже Дана Уайт попросили отпустить Кейна или хотя бы назначить ему минимально допустимое наказание. Активнее всех выступил наш соотечественник Хабиб Нурмагомедов, сразу опубликовавший слова горячей поддержки Веласкесу в социальных сетях. Но, в отличие от коллег, россиянин на этом не успокоился.

Хабиб продолжил регулярно высказываться по поводу Кейна, выражая сомнение, что американец вообще должен находиться за решёткой: «Несправедливо, что Кейн сидит в тюрьме, а тот парень разгуливает по улицам. Его нужно посадить! Он гораздо опаснее Кейна. Веласкесу 40 лет, он никогда не конфликтовал с людьми на улице. Он самый приятный в общении человек».

А теперь Нурмагомедов и вовсе выразил желание навестить Кейна в тюрьме: «Вчера я разговаривал с тренером. Спросил у него, есть ли шанс повидаться с Кейном в тюрьме? В России можно это делать. Не знаю, как обстоят дела в этом плане в США. Я не знаю местных законов, но я действительно хочу увидеться с ним. Через пару дней я буду в Сан-Хосе и хочу заглянуть к нему. Я бы с радостью пожал ему руку, чтобы хоть как-то зарядить его позитивной энергией».

Так почему Хабиб так горячо защищает преступника? Ведь нет никаких сомнений, что Кейн является таковым. Нападение с применением огнестрельного оружия не оставляет вариантов. Но у Нурмагомедова обострённое чувство справедливости. Орёл никогда не молчит, если происходящее кажется ему неправильным. Вот и в этот раз его сильно задело произошедшее с его коллегой по цеху.

Кейн Веласкес

Кейн Веласкес

Фото: Getty Images

Ведь Веласкес руководствовался нормальными мужскими побуждениями. Желание отомстить за ребёнка является абсолютно естественным. Да, боец не подумал о последствиях — поступок получился откровенно глупым, учитывая, что его семья теперь останется без кормильца. Но Кейн привык действовать прямолинейно, вот он и бросился в погоню с пистолетом наперевес.

Хабиб понимает, что чувствовал Веласкес — ведь дагестанец и сам многодетный отец. Поэтому Нурмагомедов и решил так активно защищать Веласкеса: мировая популярность Орла может чуть облегчить положение Кейна. В данной ситуации нашему соотечественнику можно выразить только уважение. Будем надеяться, что Веласкес не получит слишком большой срок — он нужен своей семье.

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