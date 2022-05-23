Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Флойд Мейвезер — Дон Мур, результат боя, кто победил, финансовое положение Мейвезера

Мейвезер опустился до цирковых гастролей. Флойд развлекается или он профукал состояние?
Денис Дорофеев
Флойд Мейвезер — Дон Мур
Комментарии
Великий боец не стал успешным бизнесменом. Ему стоит взять консультацию у Хабиба.

В прошлые выходные Флойд Мейвезер провёл очередной выставочный бой. На этот раз ему противостоял давний знакомый спарринг-партнёр Дон Мур. Как и с блогером Логаном Полом, поединок прошёл полную дистанцию и закончился вничью, так как боковых судей не было предусмотрено. Если поединки против Конора Макгрегора и выскочки Пола вызывали ажиотаж, то затем Флойд перестал заморачиваться по поводу уровня оппозиции, потому что посчитал, что он сам вывезет — на собственном имени.

«Мой брат просто победил Мейвезера». Флойд продолжает торговать наследием и честью «Мой брат просто победил Мейвезера». Флойд продолжает торговать наследием и честью
$ 100 млн за бой с любителем? Флойд Мейвезер издевается над индустрией даже в 44 года $ 100 млн за бой с любителем? Флойд Мейвезер издевается над индустрией даже в 44 года

Вот кому интересны Тенсин Насукава и Дон Мур? Только самому Флойду, которому важен чек на несколько миллионов долларов. Раньше Мейвезер не боялся элитной оппозиции, выбирая её в подходящий для себя момент. И таким образом срубал бешеные гонорары. Благодаря такому разумному подходу Мей заработал репутацию самого умного бойца современности.

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер

Фото: Getty Images

Но сейчас он постепенно гробит свою репутацию. Раньше он затыкал хейтеров и на этой почве грамотно паразитировал. Однако в данный момент Флойд не вызывает никаких эмоций. Его приезды в Россию стали обыденностью, а не событием из ряда вон выходящим. Выставочные же схватки в полсилы против ноунеймов превратились в никому не нужные цирковые гастроли, граничащие с фрик-боями. Мейвезер — молодец, что продолжает монетизировать своё имя. Но он вписывается в ивенты, не соответствующие его статусу небожителя.

Несмотря на постоянные слухи и вбросы про будущих соперников, становится понятно, что даже лучший боец современности постепенно скатывается и теряет актуальность. Даже его выходки, например, прогулка с табличкой с номером раунда в перерыве, не вызывают никаких эмоций.

Но зачем он продолжает драться с абсолютными ноунеймами и с околонулевой раскруткой? Ответ очевиден — деньги. Однако за свою блестящую карьеру Мейвезер сгенерировал около $ 1 млрд. И одной из главных инвестиций являлась его промоутерская компания Mayweather Promotions, которая должна была затмить детище Оскара де ла Хойи Golden Boy Promotions.

Флойд хвалится огромными выигрышами на ставках. Но скрывает свой глубокий «минус» Флойд хвалится огромными выигрышами на ставках. Но скрывает свой глубокий «минус»
Фьюри — финансовый карлик рядом с Флойдом. В кармане Красавчика крупнейшие гонорары бокса Фьюри — финансовый карлик рядом с Флойдом. В кармане Красавчика крупнейшие гонорары бокса

Но его подопечные регулярно проигрывают и редко претендуют на титулы. Единственным поводом для гордости является непобеждённый Джервонта Дэвис. Баду Джек сдулся настолько, что дерётся на разогреве в выставочных турнирах у своего босса. Также Мейвезер упустил Шакура Стивенсона, ещё когда тот дрался в любителях. Даже личное знакомство на Олимпиаде не помогло. Похоже, после окончания бойцовской карьеры дела у Мея идут не очень.

Он скрывает свои провалы и показывает только успехи. Хотя, как известно, Флойд проигрывает крупные деньги на ставках. Тем не менее Мейвезер заявлял, что консультируется с самыми видными инвесторами и бизнесменами, среди которых сам Уоррен Баффет. Но, как мы видим, это не очень хорошо сказывается на его благосостоянии. Может быть, ему стоит взять консультацию у Хабиба Нурмагомедова? У Орла около десяти бизнес-проектов, приносящих ему доход. А у Флойда столько тачек класса люкс. Вот вам наглядный пример инвестирования и трат.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022