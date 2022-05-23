Мейвезер опустился до цирковых гастролей. Флойд развлекается или он профукал состояние?

В прошлые выходные Флойд Мейвезер провёл очередной выставочный бой. На этот раз ему противостоял давний знакомый спарринг-партнёр Дон Мур. Как и с блогером Логаном Полом, поединок прошёл полную дистанцию и закончился вничью, так как боковых судей не было предусмотрено. Если поединки против Конора Макгрегора и выскочки Пола вызывали ажиотаж, то затем Флойд перестал заморачиваться по поводу уровня оппозиции, потому что посчитал, что он сам вывезет — на собственном имени.

Вот кому интересны Тенсин Насукава и Дон Мур? Только самому Флойду, которому важен чек на несколько миллионов долларов. Раньше Мейвезер не боялся элитной оппозиции, выбирая её в подходящий для себя момент. И таким образом срубал бешеные гонорары. Благодаря такому разумному подходу Мей заработал репутацию самого умного бойца современности.

Флойд Мейвезер Фото: Getty Images

Но сейчас он постепенно гробит свою репутацию. Раньше он затыкал хейтеров и на этой почве грамотно паразитировал. Однако в данный момент Флойд не вызывает никаких эмоций. Его приезды в Россию стали обыденностью, а не событием из ряда вон выходящим. Выставочные же схватки в полсилы против ноунеймов превратились в никому не нужные цирковые гастроли, граничащие с фрик-боями. Мейвезер — молодец, что продолжает монетизировать своё имя. Но он вписывается в ивенты, не соответствующие его статусу небожителя.

Несмотря на постоянные слухи и вбросы про будущих соперников, становится понятно, что даже лучший боец современности постепенно скатывается и теряет актуальность. Даже его выходки, например, прогулка с табличкой с номером раунда в перерыве, не вызывают никаких эмоций.

Но зачем он продолжает драться с абсолютными ноунеймами и с околонулевой раскруткой? Ответ очевиден — деньги. Однако за свою блестящую карьеру Мейвезер сгенерировал около $ 1 млрд. И одной из главных инвестиций являлась его промоутерская компания Mayweather Promotions, которая должна была затмить детище Оскара де ла Хойи Golden Boy Promotions.

Но его подопечные регулярно проигрывают и редко претендуют на титулы. Единственным поводом для гордости является непобеждённый Джервонта Дэвис. Баду Джек сдулся настолько, что дерётся на разогреве в выставочных турнирах у своего босса. Также Мейвезер упустил Шакура Стивенсона, ещё когда тот дрался в любителях. Даже личное знакомство на Олимпиаде не помогло. Похоже, после окончания бойцовской карьеры дела у Мея идут не очень.

Он скрывает свои провалы и показывает только успехи. Хотя, как известно, Флойд проигрывает крупные деньги на ставках. Тем не менее Мейвезер заявлял, что консультируется с самыми видными инвесторами и бизнесменами, среди которых сам Уоррен Баффет. Но, как мы видим, это не очень хорошо сказывается на его благосостоянии. Может быть, ему стоит взять консультацию у Хабиба Нурмагомедова? У Орла около десяти бизнес-проектов, приносящих ему доход. А у Флойда столько тачек класса люкс. Вот вам наглядный пример инвестирования и трат.