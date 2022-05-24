Волков — главный интеллектуал в UFC. Вручите ему пояс самого образованного бойца!

В ночь с 4 на 5 июня в Неваде (штат Лас-Вегас, США) состоится турнир UFC Fight Night 207. В главном поединке российский боец Александр Волков подерётся с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком, а в соглавном бое вечера Мовсар Евлоев встретится с Дэном Иге. Кроме того, в карде ивента выступят Жалгас Жумагулов из Казахстана, Заррух Адашев из Узбекистана, Аскар Можаров из Украины и россиянин Ринат Фахретдинов.

Считается, что спортсмены и, в частности, бойцы – не самые образованные люди в мире. И вроде всё логично: эти мужчины и девушки посвящают жизнь тренировкам и соревнованиям, так что зачастую на учёбу времени не хватает. Однако на самом деле грамотных бойцов, выпустившихся из хороших вузов, предостаточно.

Их самый яркий представитель в России – Александр Волков. Все, кто следит за карьерой Драго, замечают, что у этого бойца нет проблем с юмором, самоиронией и способностью давать содержательные интервью. На склад ума тяжеловеса наверняка повлияло образование: Волков – выпускник МГТУ имени Баумана, в 2011 году он получил диплом на кафедре «Динамика и управление полётом ракет и космических аппаратов».

Как рассказывал сам Волков, он считал спорт своим хобби и до четвёртого курса был уверен, что станет инженером. Драго перешёл в физико-математический лицей ещё в восьмом классе и подавал неплохие надежды в этой сфере. В интервью GQ Волков объяснил, что поменял приоритеты, когда выступал за сборную университета по карате.

«В какой-то момент меня начало тянуть в смешанные единоборства. Потом я понял, что могу зарабатывать любимым делом, и решил сделать ставку на этот путь. Но, разумеется, я довёл обучение до конца, потому что не мог подвести ни себя, ни родителей. Помню даже, что на сборы поехал сразу после вручения диплома. Кстати, дипломов за участие в научных конференциях у меня ничуть не меньше, чем за спортивные достижения», – вспоминал Александр.

Образование есть не только у Волкова, но и у других российских бойцов, но в большинстве случаев речь о физкультурных вузах, уровень которых сложно назвать действительно высоким. Драго пошёл другим путём. В рейтинге всех российских вузов МГТУ имени Баумана занимает четвёртое место. Среди технических – первое.

Но учиться можно и в зрелом возрасте – это подтвердит Фёдор Емельяненко, который в октябре 2021 года поступил на бюджетное отделение магистратуры Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I. Последний император обучается по специальности «Садоводство». Сообщалось, что на вступительных экзаменах легендарный файтер набрал девять баллов из 10 возможных.

Фёдор Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Образование у Фёдора уже было, но в совсем другой сфере – в молодости он окончил с красным дипломом ПТУ по специальности «электрик», а затем поступил в Белгородский государственный университет на факультет физической культуры и спорта. Лучший ученик Фёдора, Вадим Немков, тоже образован – он закончил бакалавриат экономического факультета по специальности «Управление персоналом» в Белгородском техническом университете. Сейчас Вадим обучается в заочном отделении магистратуры на кафедре физвоспитания и спорта.

Многие американские бойцы учатся в колледжах по спортивным стипендиям, но есть и те, кто подходит к обучению более серьёзно. Джастин Гэтжи получил степень бакалавра в области социальных служб в Университете Северного Колорадо. После ухода из спорта он планирует работать со студентами из группы риска. Стипе Миочич учился в Университете Тревекка Назарен, где получил диплом по маркетингу и коммуникациям. А Ян Блахович получил высшее образование в области гражданского строительства, хотя до UFC, скорее, разрушал – работал вышибалой.