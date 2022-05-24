Канело Альварес — молодец. Победа над Головкиным вернёт ему величие

8 мая Сауль Альварес потерпел сокрушительное поражение от Дмитрия Бивола. Понятное дело, мексиканец сразу же запросил реванш у россиянина. И казалось, что Канело без раскачки будет готовиться ко второй встрече с Биволом. Но это выглядело немного суицидально. Хотя само желание взять реванш похвально.

И вместо того, чтобы рисковать остатками своего наследия, Альварес решил сначала закрыть поражение. Как у самого раскрученного и востребованного бойца в мире, у него большой выбор, с кем драться. Но тут есть важный нюанс. Если ты хочешь, чтобы тебя продолжали воспринимать как боксёра экстра-класса тебе нужен топ-оппонент. Когда Канело потерпел своё первое поражение в карьере от Флойда Мейвезера, тогда ему в соперники дали Альфредо Ангуло, собравшего своей головой все удары Альвареса.

Сейчас ситуация немного другая, впрочем, как и статус Канело. И от него ждут более решительных действий, а именно громких боёв, чтобы его не считали мешкобойцом. После неудачного захода в полутяжи Альварес решил спуститься в средний вес, так как ему нечего делать во втором среднем дивизионе, который Сауль собственноручно зачистил. И про других бойцов полутяжёлого дивизиона говорить также не приходится. За этот переход мексиканца раскритиковал сам Рой Джонс-младший.



«В большинстве случаев, когда ты поднимаешься в весе, ты рассчитываешь завоевать там титул. Делаешь это и двигаешься дальше. Либо остаёшься там, либо возвращаешься туда, откуда пришёл. Ты же уже сделал это, когда победил Ковалёва! Зачем было возвращаться и опять это делать? Ты хочешь стать двукратным чемпионом в полутяжах? Что ты хочешь доказать? Зачем было тратить время и нарываться на Бивола, который и так был проблемой?» — сказал легендарный боец.

Геннадий Головкин и Сауль Альварес Фото: Al Bello/Getty Images

Видимо, Альварес прислушался к совету именитого боксёра. По сути, единственным оппонентом с громким именем и уважаемой репутацией является Геннадий Головкин, сохраняющий за собой пояса чемпиона мира по версиям IBF и WBA Super. Многие до сих пор утверждают, что GGG выиграл первый бой. И некоторые также полагают, что казахский боксёр победил ещё и во втором поединке. Поэтому зрителям нужна третья встреча.



У Альвареса все карты на руках: так называемый статус стороны «А», позволяющий ему диктовать условия за столом переговоров, жирный контракт с DAZN вкупе с тесным сотрудничеством с Эдди Хирном и победа во втором бою. Поэтому он взял на себя ответственность и менее чем через месяц после проигрыша Биволу сообщил о своём следующем сопернике. Очень решительный шаг со стороны мексиканца. Похоже, он хочет как можно скорее закрыть поражение и вернуться в гонку за величие.

«У нас был готовый контракт на бой с Геннадием Головкиным, так что мы собираемся продолжить начатое. Думаю, это два самых больших боя в боксе — бой с Головкиным и реванш с Биволом. Да, к сожалению, мы проиграли, но это не означает, что я не совершу ещё одну попытку. Мы собираемся вернуться в сентябре. И в ближайшие дни собираемся объявить бой», — приводит слова Альвареса ESPN.



Тут стоит отдать должное Канело за последовательность и выбор оппонента. Вот с кем ему драться, если не с Биволом? Кто из топов ещё может составить конкуренцию мексиканцу? Головкин — это имя, это история, это Big Drama Show. Это лучший из всех доступных соперников. В пользу мексиканца в предстоящем третьем бою говорит и возраст казахского бойца. В апреле GGG исполнилось 40 лет. И мы прекрасно помним, что он выдал очень слабый бой против Риото Мураты.

Для Альвареса нынешний Головкин — это лёгкая добыча. Победа над Геннадием расставит все точки над i в трилогии и заодно поднимет его котировки обратно вверх. Таким образом, Альварес действительно закроет поражение победой над равнозначным по статусу с Биволом бойцом.

Сауль Альварес и Геннадий Головкин Фото: Al Bello/Getty Images

Скорее всего, по масштабности это противостояние не дотянет до Гатти — Уорд. Но это тоже определённая веха в истории бокса. И не исключено, что с годами их противостояние будут ценить больше, чем сейчас. Это как с вином, которое с годами становится лучше. История любит такие соперничества.



Раньше Альварес гнался за поясами по наиболее лёгкому пути, избегая опасных соперников. Сейчас Канело решил взять на себя риск и закрыть гештальт. Если он прихлопнет GGG, тогда Сауль закончит его карьеру и заткнёт хейтеров, считающих Альвареса переоценённой примой. Наконец-то рыжий мексиканец занялся своим наследием. И в случае успеха следующим точно будет Бивол. Вот она, последовательная постройка имиджа без отлагательств.