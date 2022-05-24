Самое шокирующее поражение в карьере Емельяненко. Дацик управится быстрее? Видео

В сентябре на турнире Hardcore Boxing состоится поединок Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика. Давние знакомые шли к этому бою около 10 лет, но помешать проведению поединка ничего не должно – оба уже подписали контракты. Перед боем никто не верит в Емельяненко, даже обычно благосклонный к Александру Магомед Исмаилов не сомневается, что Рыжий Тарзан потушит свет младшему брату Фёдора. Нокаут в этой схватке никого не удивит, но было время, когда поражения Емельяненко-младшего шокировали.

В 2011 году Александр встретился с Магомедом Маликовым на турнире M-1 Challenge 28 в Астрахани. Маликов согласился принять поединок за восемь дней – совсем неопытному бойцу с рекордом 6-1 никто не давал шансов. Емельяненко же вышел на бой после поражения и почти годового простоя – прежде в его карьере не случалось таких пауз.

Александр Емельяненко Фото: m-1global.com

Александр серьёзно превосходил Магомеда в габаритах – он был на девять сантиметров выше и на семь килограммов тяжелее. Астраханские зрители наверняка пришли на турнир за жёстким нокаутом от Саши, но увидели совсем другое.

На первых секундах Емельяненко пошёл вперёд и выбросил один неточный удар, а затем второй, после чего Маликов резко контратаковал оверхэндом, который попал Александру в голову и сбил того с ног. Емельяненко плюхнулся на канаты, а Маликов оформил пару жёстких добиваний.

Судья остановил бой, а в ринг забежала толпа друзей Маликова – классическая ситуация для промоушенов из России. Магомеда подбрасывали в воздух — как тренера, только что победившего в финале Лиги чемпионов. Емельяненко сначала о чём-то спорил с судьями – возможно, решил, что поединок остановили слишком рано. Когда Саша понял, что дискутировать бесполезно, он просто встал в сторонку и грустно наблюдал за триумфом Маликова.

Права на видео принадлежат M-1 Global. Видео можно посмотреть в YouTube-канале M-1 Global.

Это поражение немного взбодрило Александра – уже через месяц он провёл следующий бой и победил. За девять месяцев Емельяненко-младший выиграл четыре поединка, а затем напоролся на Джеффа Монсона. Маликов после нокаута в Астрахани провёл три боя, после чего пропал на пять лет. Сейчас Магомеду 39, и он не дрался больше года.

О реванше Емельяненко и Маликова говорили неоднократно, но он вряд ли состоится – оба бойца не проявляют серьёзного интереса. Александр уверен: удар Магомеда – обычный лаки-панч. «Назовите мне цену, а я скажу, согласен ли на реванш. Ничего личного к Маликову у меня нет. Он победил меня случайно, выкинул руку из-под задницы. Он жался в угол с закрытыми глазами, не знал куда бежать и бросил удар из-под жопы. Сейчас я бы его нокаутировал. Он даже не видел, куда бьет и куда рука летит», – говорил брат Фёдора в интервью программе «Хук вам».

Маликов после победы над Юрием Киселёвым сказал, что не будет бегать за Емельяненко. Напротив, всё должно быть наоборот, ведь отквитаться за тот нокаут нужно не Магомеду. А на вопрос о том, что он думает при виде Александра, Маликов честно ответил: «Мне его жалко».