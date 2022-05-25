Украинец кривлялся на дуэли взглядов. Россиянин вырубил его за 2 минуты. Видео

27 мая в городе Омск состоится вечер бокса, который возглавит поединок между Алексеем Папиным и Диланом Прасовичем. На кону будет стоять первая строчка в рейтинге WBC и вместе с ней статус обязательного претендента на чемпионский поединок против Илунги Макабу. Папин закончил почти все свои схватки досрочно. И одним из самых ярких хайлайтов в карьере россиянина является нокаут украинца Исмаила Силлаха.
Между ними всего лишь 6 см разницы в росте. И Силлах нелепо отыграл роль более высокого бойца на дуэли взглядов, когда Папин встал на носки. Исмаил сымитировал пренебрежительное стряхивание пыли с плеч, словно соперник — не его уровень. На тот момент Алексей был молодым проспектом с рекордом 8-0. А украинец имел гораздо больший опыт выступлений (25-4). Большое будущее ему пророчил Рой Джонс.
Видео доступно на канале МИР БОКСА в YouТube. Права на видео принадлежат МИРУ БОКСА.
Но его надежды разбил Денис Драчев, не обладавший выдающейся бойцовской базой. Затем он прилёг от Сергея Ковалёва во втором раунде. И в 2016 году безударный Максим Власов отправил украинца в технический нокаут в третьем раунде. А четвёртое поражение Исмаилу нанёс поляк Матеуш Мастернак. Так Силлах скатился с перспективного бойца до трамплина. Но это не помешало ему поддеть Папина перед боем.
Так же по-пижонски Исмаил начал и бой — с опущенными руками. Папин работал с поднятыми руками и пытался сократить дистанцию. Поначалу Силлах удерживал оптимальное расстояние. Но в конце второй минуты первого раунда Алексей потряс украинца двойкой и добил его несколькими тяжёлыми ударами вслед. Силлах свалился на канвас, как его кумир Рой Джонс от Дениса Лебедева. Украинец улетел в очередной тяжёлый нокаут.
Папин отметил победу жестом Силлаха — стряхиванием пыли с плеча. Очень красивый ответ самоуверенному пижону. Тогда многие поняли, что с этим проспектом лучше не шутить. Так неспешными шагами он добрался до звания претендента №1 на пояс WBC.
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