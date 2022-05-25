Шейх вырубил крутого чиновника и создал промоушен. Там подняли Чимаева и других монстров

А ещё Brave CF — это место, где друг Хабиба мило общается с тренером Конора.

Бахрейнский промоушен Brave Combat Federation 18 июня проведёт 59-й турнир в Узбекистане. Организация с каждым годом только набирает обороты – ни один ивент не обходится без мощных боёв, а многие звёзды лиги успешно выступают в UFC. Значит, пришла пора узнать о Brave больше.

Кто основал промоушен?

Brave CF основан в сентябре 2016-го наследным принцем Халидом бин Хамадом Аль-Халифой. Принц занимается не только промоушеном – он занимает высокий пост в Высшем совете по делам молодёжи и спорта, является президентом Королевской федерации конного спорта и в звании майора командует силами быстрого реагирования Королевской гвардии.

Халиду интересны единоборства не только как зрителю – шесть лет назад он провёл два поединка на любительском уровне и оба раза победил. В дебюте принц даже нокаутировал соперника – им был президент индийской федерации ММА. Шейх также пробовал себя в боксе и победил решением судей после трёх раундов – сразиться с ним повезло россиянину Шамилю Гимбатову. Получается, формально Brave CF – третий промоушен, во главе которого стоит бывший боец. Конечно, Аль-Халифа уступает в классе Хабибу и Рэю Сефо из PFL, но пункт в резюме неплохой.

Принц Халид бин Хамад Аль-Халифа Фото: из личного архива принца Халида бин Хамада Аль-Халифы

Зачем создали Brave CF?

В Бахрейне решили основательно подойти к развитию смешанных единоборств. При этом в стране начали с любительских ММА – создали зал KHK MMA Team. Аббревиатура – по первым буквам имени главного заинтересованного лица: Khaled bin Hamad Al Khalifa. Любительскую сборную Бахрейна было решено сделать более конкурентоспособной на международном уровне – команду укрепили спортсменами из Дагестана.

Главным тренером национальной команды назначили друга Хабиба Нурмагомедова, Эльдара Эльдарова. Боец уже получил гражданство страны. Brave CF – логичное продолжение развития ММА в Бахрейне. В промоушене выступают как сильные зарубежные, так и перспективные местные спортсмены.

Эльдар Эльдаров Фото: из личного архива Эльдара Эльдарова

Самая необычная история в рамках турниров Brave?

Помимо Эльдара Эльдарова, с KHK MMA Team сотрудничает тренер Конора Макгрегора, Джон Кавана, и его команда SBG Ireland. Перед турниром Brave 54 в Польше друг Хабиба и коуч Конора заключили пари. Эльдаров не сомневался в победе Мухаммада Мокаева над ирландцем Блейном О’Дрисколлом, а Кавана верил в своего ученика.

В случае победы Мокаева тренер из Ирландии должен был надеть футболку с принтом «Я люблю Дагестан» и опубликовать фото в соцсетях. Если бы бой завершился в пользу О’Дрисколла, Эльдарову пришлось бы сделать то же самое, но в надписи Дагестан заменился бы на Ирландию. Мокаев задушил Блейна, а Кавана выполнил условия спора. Интересно, как на это отреагировал Конор?

Фото: bravecf.com

За кем из россиян в Brave CF стоит следить?

В первую очередь за Эльдаром Эльдаровым. Он чемпион суперлёгкого дивизиона, который впервые в истории профессиональных промоушенов появился именно в Brave. Бывший претендент на пояс UFC Али Багаутинов близок к победе в Гран-при – в финале он сразится с другим россиянином, Велимурадом Алхасовым.

Из менее очевидных вариантов стоит присмотреться к Камалу Магомедову. 31-летний боец с рекордом 9-0 все поединки закончил в первом раунде. Он уже был временным чемпионом промоушена Titan FC, а в Brave провёл пока лишь один бой, в котором впечатлил молниеносным армбаром.

Кто главные звёзды организации?

Очень хорош двойной чемпион Мохаммад Фахреддин – 37-летний ливанец вряд ли попадёт в UFC, зато в Brave он стал гарантией зрелищного поединка. Фахреддин даже проигрывает со вкусом – достаточно вспомнить, как он упал после апперкота Азамата Мурзаканова. А ещё Мохаммад запомнился дракой с секундантом соперника. Стоит обратить внимание на 26-летнего шведа Антона Туркаля. В последнем поединке он нокаутировал Константина Солдатова за 13 секунд – рекорд промоушена.

А кто из лучших бойцов Brave сейчас феерит в UFC?

Блестяще дебютировал уже упомянутый Мокаев – британский дагестанец финишировал соперника за 58 секунд. Конечно, нельзя забывать о Хамзате Чимаеве. После четырёх боёв в Brave Борз пять раз победил в UFC и уже претендует на пояс. Бывший чемпион бахрейнской организации Оттман Азайтар пока не привлёк сравнимого внимания, но до сих пор ни разу не проиграл и заслужил в следующем поединке сразиться с Пэдди Пимблеттом – отличный шанс заявить о себе.