«Это было фаталити, бруталити и анималити». Крутейший нокаут в Top Dog. Видео

Уже завтра, 27 мая, Москва примет очередной турнир промоушена Top Dog. В программе намечается немало ярких поединков, но главный бой точно вне конкуренции: непобеждённые Наим «Самурай» Давудов и Сергей «Кратос» Калинин оспорят чемпионское звание в среднем весе. Действующий чемпион Давудов великолепен, но и Сергею есть чем ответить. Сейчас Кратос — одна из главных звёзд промоушена.

37-летний Калинин представляет собой полного антипода чемпиона UFC Чарльза Оливейры. Бразилец начал карьеру максимально рано, а наш соотечественник, напротив, пришёл в смешанные единоборства только на четвёртом десятке. Хотя Калинин ранее завоевал спортивные звания по боксу, панкратиону и кикбоксингу, в ММА у него не задалось: количество поражений равнялось количеству побед. Зато в кулачных боях Кратос нашёл себя.

Поднаторевший в уличных драках Сергей в Top Dog оказался максимально к месту. Устрашающая физическая сила и большой опыт помогли Кратосу одержать три шикарные победы подряд. Да, Калинин немало пропускает, но ловко компенсирует это крепкой челюстью и агрессивным напором. Его стихия — беспощадные размены, из которых он неизменно выходит победителем.

Пожалуй, главная победа в карьере Кратоса случилась в бою с Тимуром «Доктором» Акаимовым. Яркие парни устроили настоящее первобытное зрелище: никакой защиты и осторожности, только беспощадные атаки с обеих сторон. Начало поединка осталось за Доктором, чьи удары выглядели очень техничными. Но постепенно Кратос перехватил инициативу и начал разбивать оппонента.

Доктор упрямо держался на ногах, хотя Калинин продолжал наращивать темп. Однако бой всё-таки закончился досрочно — и брутально: находясь у ограждения Доктор пропустил мощный боковой, а потом ему в голову прилетел устрашающий добивающий удар. Фантастический нокаут, чем-то похожий на знаменитый нокаут в фильме «Кикбоксёр»! К проигравшему тут же бросились врачи, но Тимур мужественно поднялся, пусть бой и был остановлен.

Болельщики в социальных сетях оказались восхищены:

Pankrat Vorobyev: Аж комок в горле, особенно на повторах нокаута!

Евген TV: Это просто было фаталити, бруталити и анималити!



DARTH ACE: Я думал, что после второго удара у него голова с плеч слетит.