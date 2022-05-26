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Деонтею Уайлдеру установили памятник, статуи в честь Рокки Бальбоа, Джо Фрейзера, Майка Тайсона, Эвандера Холифилда, вид

Роналду позавидует Уайлдеру. И дело не в умении вырубать одним ударом. Видео
Денис Дорофеев
Деонтею Уайлдеру установили памятник
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Земляки Деонтея увековечили его память шикарной статуей.

Недавно Деонтей Уайлдер удостоился большой чести. В родном городе бойца Тускалуза (штат Алабама, США) установили его памятник в натуральную величину. Его разработкой занимался скульптор Калеб О’Коннор. Уайлдер настолько восхитился, что едва смог подобрать правильные слова для увиденного.

«Впервые в жизни я не могу подобрать слов. Это богатство поколений. Это превосходство чернокожих. Это величие», — сказал Бронзовый бомбардировщик.

На это событие собралась толпа местных жителей, чтобы запечатлеть этот исторический момент. Право явить миру новый монумент было предоставлено его герою. В отличие от большинства аналогов, посвящённых другим спортсменам, скульптура Бронзового бомбардировщика выполнена качественно. Очертания бойца переданы точно.

Стоит отметить, что успехи Уайлдера не в первый раз отмечены мэрией Тускалузы. Ранее ему дарили ключ от города в 2007 году. А кто ещё удостаивался такой чести?

Рокки Бальбоа

Культовый для бокса персонаж также получил свой памятник в Филадельфии. Сталлоне заказал у скульптора Томаса Шомберга статую Рокки Бальбоа в 1982 году. Бронзовая статуя высотой 2,6 метра была установлена у Музея искусств Филадельфии, где он заканчивал свои пробежки.

Сильвестр Сталлоне на фоне памятника Рокки Бальбоа

Сильвестр Сталлоне на фоне памятника Рокки Бальбоа

Фото: Getty Images

Однако после выхода фильма её передвинули на местную спортивную арену Spectrum. В 2005 году, когда Сталлоне готовил съëмки фильма «Рокки Бальбоа», он попросил вновь поставить статую рядом с музеем.

Благодаря потоку писем, медиаподдержке актёра, а также крупной общественной кампании статую оставили у здания музея насовсем. Сегодня памятник остаётся одной из главных достопримечательностей города.

Джо Фрейзер

Если Рокки Бальбоа был вымышленным бойцом, то Джо Фрейзер — это настоящая легенда бокса и гордость Филадельфии. Было бы очень несправедливо, если бы Джо не получил статую в свою честь.

«Статуя Рокки стояла там уже много лет, и я не имею ничего против, но Джо был настоящим борцом. Рокки был вымышленным персонажем, и он много лет был на ступеньках музея прямо в туристическом районе. Я прохожу там каждый день и вижу, как люди фотографируются, и это нормально для туризма. Но всё это время здесь был настоящий живой боец, и Джо также пришлось пройти мимо этой статуи», — рассказал кузен Фрейзера Оливер.

Джо Фрейзер

Джо Фрейзер

Фото: Tripadvisor

Но в 2015 году справедливость восстановили. Образ Фрейзера был увековечен на открытии трёхметровой статуи весом 816 кг в спортивном комплексе Xfinity Live. Он был воздвигнут на пожертвования от горожан и всех поклонников боксёра. На это потребовались годы споров между членами семьи Фрейзера и мэрией Филадельфии.

К счастью, скульпторы отнеслись к этому проекту с уважением и смогли передать черты местного героя в мельчайших подробностях. А в прошлом году в Филадельфии установили ещё один памятник Фрейзеру — в честь 50-летней годовщины первого боя против Мохаммеда Али. Скульпторы зафиксировали эпизод из 15-го раунда, когда Фрейзер выбросил левый хук, отправивший Али в нокдаун.

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Майк Тайсон

Железный Майк Тайсон также удостоился памятника в свою честь. Трёхметровую статую из бронзы установили в гостинично-развлекательном комплексе Resorts World Las Vegas. Однако скульпторы не смогли передать черты лица Железного Майка, ограничившись татуировкой вокруг левого глаза, чтобы прохожие сразу поняли, о ком идёт речь.

Майк Тайсон и его статуя

Майк Тайсон и его статуя

Фото: Из личного архива Тайсона

Хотя сам Тайсон остался доволен памятником и сделал возле него фото. Им он поделился в своем аккаунте в соцсетях, подписав публикацию фразой «Наконец-то я бессмертен». Но подписчики боксёра не разделили его восторга от памятника, посчитав его неудачным.

Эвандер Холифилд

Также в 2021 году в Атланте установили памятник Эвандеру Холифилду. Его высота составляет около трёх метров. Скульптор также не смог точно передать черты лица и не стал отражать повреждённое Тайсоном ухо. На разработку статуи ушло менее шести месяцев. Видимо, если бы скульптор побольше заморочился с лицом Холифилда, тогда срок выполнения бы увеличился.

Эвандер Холифилд возле своего памятника

Эвандер Холифилд возле своего памятника

Фото: Из личного архива Холифилда

И, несмотря на такой короткий срок, возникли проблемы с местом установки.

«Во многих случаях было сопротивление со стороны граждан, которые считали, что туристы будут приезжать в любое время дня и суматоха нарушит качество их жизни», — сказал председатель комиссии округа Фултон Робб Питтс.

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В итоге генеральный директор баскетбольного клуба «Атланта Хоукс» Стив Кунин предложил установить его возле своей арены, где он и был установлен. «Стэйт Фарм-Арена» находится на месте бывшего стадиона «Омни», где Холифилд впервые стал чемпионом мира. Он одержал победу раздельным решением судей над Дуайтом Мохаммедом Кави в 1986 году. Тогда Эвандер завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в тяжёлом весе.

Бонус (Криштиану Роналду и Серхио Агуэро)

Самые известные из последних памятников спортсменам посвящены футболистам. Криштиану Роналду удостоился такой чести в самый разгар своей карьеры. На родном острове португальца Мадейре установили бюст в аэропорту, носящем его имя.

Бюст Роналду

Бюст Роналду

Фото: Getty Images

Однако он вышел настолько ужасным, что семья Роналду попросила убрать его. Скульптора заслуженно раскритиковали. И впоследствии в аэропорту поставили новый бюст. Но кто его автор, не сообщается.

Легенда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро был увековечен возле стадиона «Этихад». За основу было взято празднование чемпионского гола в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» на 94-й минуте, когда Серхио бежал по полю со снятой майкой.

Фото: Памятник Серхио Агуэро возле «Этихада»

Сама идея великолепная. Только лицо воспроизведено неточно. Оно больше напоминает лицо полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса. Немец не остался в стороне и также пошутил на эту тему. На фоне вылета «горожан» из Лиги чемпионов подкол очень актуален.

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