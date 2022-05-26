«Возьму деньги — мужчиной себя чувствовать не буду». Штырков — о скандале с Хрюновым

Долгожданного боксёрского дебюта Ивана Штыркова мы так и не дождёмся. Во всяком случае, в ближайшие месяцы. Бой Уральского Халка и Михаила Мохнаткина сорвался в самый последний момент по вине организаторов. Если быть совсем точным, то сорвался по вине известного промоутера Владимира Хрюнова. Множество предварительных договорённостей были нарушены, о чём Штырков рассказал в интервью «Чемпионату».

С Иваном изначально не подписали контракт, предложив лишь джентльменское рукопожатие. Но бойцу обещали, что деньги он получит ещё до взвешивания. И здесь есть несколько нюансов.

Начнём с того, что о самом бое Иван узнал на пресс-конференции перед поединком Шлеменко и Исмаилова. Сидя при этом в зале! Отлично, правда? После этого с ним начали-таки общаться представители организации Хрюнова. Ну как общаться… Ударили по рукам и пообещали сумму, контракт и все подробности – потом. Но по рукам ударили.

Иван Штырков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Иван 6 мая провёл фееричный бой в рамках турнира RCC 11, нокаутировав Михаила Колобегова. Специалисты понимают, насколько тяжело даётся весогонка, а удержание веса после боя – это вообще почти невозможная задача. Иван на этот путь встал, но выдвинул требование о конкретной весовой категории. Михаил выступает в дивизионе – выше, чем Штырков.

И Уральского Халка заверили, что всё будет на нейтрале. То есть между весовыми категориями двух бойцов. Это называется промежуточный вес. Но… Как выяснилось уже за сутки перед взвешиванием, Михаила об этом никто не уведомил. А Иван 3 недели (!) держал боевой вес, нагружая свой организм изнуряющей диетой. И тут даже не в физиологии дело, а в том, что один был на сушке, а другой просто жил в своё удовольствие. И никто на эту тему не заморачивался.

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Вернёмся к вопросу о деньгах. Представитель Хрюнова заверил Штыркова в том, что деньги будут. Потом. Контракт тоже подпишем чуть позже. Здесь бы, конечно, нужно было задуматься… Но это же не люди с улицы, известная компания. Мы много раз писали, чем она известна, но тут уже вопросов быть не должно. Ок, ударили по рукам и ждём боя.

«Если мы два взрослых человека и понимаем, какую несём ответственность, можно за это особо не заморачиваться. Давайте пожмём руки, я вам на слово поверю, что условия будут выполнены. Что вы выполните договорённости по весу, по финансовой части». Представитель Хрюнова, представившийся Виктором, ответил: «Да, конечно, вообще не вопрос. Деньги будут выданы до турнира по приезде в Омск». Турнир запланирован на проведение в Омске. То есть до всех мероприятий, до взвешиваний, до всего. На что я сказал, что меня это устраивает. Мы пожали руки, я сгладил этот момент, что люди раскручивали бой без моего ведома. Я сказал, что так больше не надо делать, нужно выходить на связь, на что мне ответили – ну вот, запарились – какие-то невнятные вещи», — заявил Иван в интервью «Чемпионату».

Иван Штырков в редакции «Чемпионата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В итоге Иван улетел домой уже из Омска, но история продолжилась. Когда Штырков вновь задал вопрос о том, что там по весовой категории, представитель Хрюнова ответила, что понятия не имеет, о чём речь.

«Я не привык общаться с соперниками перед боем. Это не в моём стиле. Но с Михаилом мы общались уже перед взвешиванием в Москве. Я уже держал вес в этот момент и спросил, что у него с весом. Он говорит: «С каким весом? Мне позвонили, я сказал, что гонять не буду. Неделя оставалась, никакой весогонки не обговаривали». Мы с ним постояли, пообщались, и я говорю: «Миш, давай тогда так: это не то мероприятие, где надо идти на принципы, да и у нас противостояние не принципиальное». Мы с ним пожали руки и этот вопрос урегулировали. Опять же взяли на себя ту зону ответственности, которую должны были взять организаторы», — завил Иван.

Но самое забавное — дальше! Оказалось, что и у Михаила Мохнаткина не было контракта!

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«У него тоже не было контракта – всё то же самое, как у меня, — продолжает рассказ Иван. — Он говорит: «Контракта нет, я, конечно, хочу получить деньги до боя. Я выходить на бой без денег не буду». Но он выставил такое условие, что до боя – это день боя. А я был в такой ситуации после Питера с UFC и не стал участвовать в этих клоунадах.

Иван Штырков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В Москве, встретившись с человеком, с которым мы неделю назад жали руки, я спросил, что с деньгами. Он говорит: «Всё, сегодня, дайте мне час, деньги будут у вас на руках». Проходят сутки, идёт день пресс-конференций, этого всего. Денег так и нет, он даже не звонит, видит меня каждый день в отеле, но я думаю: «Ладно, не буду человеку предъявлять, серьёзная вроде организация». В итоге мне уже надо выезжать на такси в аэропорт, и я подошёл к нему в фойе. Он сказал: «Всё, в Омск прилетишь, деньги будут, но они не успевают дойти». Детские разговоры начались", — подвёл итог Штырков.

Чтобы не погружать читателя в совсем уж глубокие дебри, коротко всю ситуацию финализируем. Ивана за сутки до взвешивания заверили в том, что деньги перешлют. Контракта, напомню, никто так и не предложил. Из рук в руки, как в «святые 90-е». И уже утром, сидя за завтраком Штырков не следил за калориями, поскольку понимал — боя не будет. Ни денег, ни комментариев представителей лиги. Представляете?

“В итоге со мной приехал поговорить сам Хрюнов. «Я из уважения просто с вами разговариваю. И то не к вам, а к вашему возрасту. Меня воспитали, что старших людей нужно уважать, поэтому мы ведём с вами диалог. Но вообще этого разговора быть не должно. Я должен был поступить так же, как вы – собрать вещи и уехать. Вы бы меня искали где-нибудь по залам, а я бы не брал трубки». Может, кому-то это покажется взбалмошным, но я живу по таким принципам, потому что если я в такой ситуации возьму деньги, то мужчиной себя чувствовать не буду. И люди будут также знать, что меня можно просто взять и купить. Мне предложили потом сумму больше. Я сказал – нет, разговор закрыт", — финализировал ситуацию Иван.

Иван Штырков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У Ивана хватило аргументов, внутренней силы и самоуважения. Возможно, это разовая ситуация, форс-мажор и стечение обстоятельств. Текст не об этом. Текст о том, что нашёлся боец, который сумел отстоять свои права и достоинство. В той ситуации, когда другие спустят всё на тормозах. Жаль зрителей, которые в кои-то веки могли увидеть в шоу Хрюнова реальный бой.