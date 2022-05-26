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Кеннет Аллен — худший боец в истории ММА, карьера, статистика

«Я был счастлив только один раз». Худший в истории боец проиграл 42 из 43 боёв
Денис Дорофеев
Кеннет Аллен — худший боец в истории ММА
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Кеннет Аллен выходил в октагон на коротком уведомлении без подготовки. Зачем?

В единоборствах бойцы делятся на чемпионов, вечных претендентов и трамплинов. Но есть ещё джорнимены, которые выходят в октагон сугубо на коротком уведомлении и постоянно проигрывают. Таким является Кеннет Аллен, чей рекорд составляет 1-42. У него была обыкновенная любительская карьера со взлётами и падениями. И он надеялся вкалывать в зале, чтобы реализовать себя в профессиональном спорте.

Но со временем приоритеты изменились в пользу работы, и спорт выбирался по остаточному принципу. Именно из-за этого у Аллена отрицательная статистика выступлений. Но почему он выходил в октагон из раза в раз, если дела в октагоне складывались ужасно? Дело в том, что он дрался в основном в региональных промоушенах, где вылет бойца накануне турниров был катастрофой.

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Такие организации живут на выручке с билетных сборов. И им приходится обходиться без спонсоров. И Аллен был универсальной затычкой таких дыр. Ему всегда звонят за один-два дня до боя, что подразумевает отсутствие подготовки. И что же двигало его драться дальше? Сам Кеннет признался, что «бои – это то, что он любит делать». В то же время он заявлял, что был счастлив только один раз, когда смог победить.

«Я дрался в пятницу и субботу вечером. Моего приятеля и меня называли дорожными воинами. В пятницу, сразу после занятий, мы отправлялись в путь и появлялись, когда начинались бои. Было так много поединков, на которые я попадал в последнюю минуту. Мне буквально пришлось бинтовать руки и одеваться в машине по дороге на бой», — сказал Аллен.

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Для локальных лиг Аллен — это находка. Ведь не каждый человек согласится закрыть кард на коротком уведомлении с ответным вопросом «сколько и когда?». Многие люди потешаются над Кеннетом, не понимая весь контекст. Хотя есть один удивительный факт про этого бойца. Его ни разу не отправляли в нокаут. Технические нокауты не считаются. При этом он проиграл досрочно 39 раз.

«Если кто-то зовёт меня драться, у меня не хватает здравого смысла сказать «нет». У меня нет проблем попасть в клетку и драться один на один с кем угодно. В форме я или нет, я чувствую, что у меня всегда есть шанс. Нет драки, в которой вы могли бы видеть, как надо мной просто доминируют, выбивая из меня адские побои. Было не более трёх или четырёх боев, в которых я чувствовал, что не могу победить на законных основаниях», — объяснил Аллен.

Большинство поражений были допущены сабмишеном (31). При этом Кеннета нельзя обвинить в том, что он выходил в октагон отбыть номер. Аллен выкладывался на полную с самого начала поединка. Однако затем его переводили в партер. И он попадал в положение, из которого не мог выбраться. Вследствие чего Кеннет стучал в знак сдачи. Таким образом, он сдавался в первом раунде 29 раз прежде всего из-за недостатка мастерства.

Когда его спросили, отвечал ли он отказом спасти турнир, Кеннет сказал:

«Никогда. Если бы они позвонили мне завтра и сказали, что им нужен кто-то в эти выходные, я был бы там», — сказал Аллен.

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Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА •••

Заглавное фото: из личного архива Кеннета Аллена

Источник: «Чемпионат»

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