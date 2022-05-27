Стероидный поляк устроит дикий бой с чеченской легендой. Кокляеву такое и не снилось

Вечером 28 мая в польской Лодзи состоится турнир KSW 70, в главном поединке которого стронгмен Мариуш Пудзяновский подерётся с Михалом Матерлой. Бой не будет носить титульный статус, но у легендарного Пудзяна есть мотивация: в случае победы руководитель промоушена пообещал ему супербой.

Один из боссов KSW Мацей Кавульский заявил, что Пудзяновский может получить бой против бывшего чемпиона организации, чеченско-польского бойца Мамеда Халидова. «Если Мариуш выиграет этот поединок, я бы хотел провести бой, например, Мамеда Халидова против Мариуша Пудзяновского. Если Мариуш победит Михала или даст исключительный бой, есть потенциал для разговоров о поединке с Халидовым», – приводит слова Кавульского mmarocks.pl.

Мариуш Пудзяновский Фото: Getty Images

Халидов – легендарный боец, который почти всю карьеру провёл в Польше. В KSW он выступает с 2007 года и за это время лишь пару раз отлучался в другие организации. Один из таких эпизодов произошёл в 2017-м, когда Мамед за 21 секунду вырубил экс-бойца UFC Люка Барнатта. В Польше Халидов три раза завоёвывал и терял пояс KSW.

Последний поединок как раз был для него защитой титула – чеченскому поляку противостоял Роберто Солдич. Хорват по прозвищу Робокоп стал двойным чемпионом KSW, отправив Халидова в жёсткий нокаут во втором раунде. Видимо, организация больше не верит, что Мамед сможет претендовать на пояс, поэтому прикидывает для него другие интересные варианты.

Права на видео принадлежат KSW. Видео можно посмотреть на YouTube-канале KSW.

Пудзяновский действительно интересен – этот боец никогда не смог бы выступать в UFC, и дело не только в его уровне. При одном только виде Мариуша у инспекторов ВАДА заслезились бы глаза – что говорить о реальных тестированиях, которых в KSW нет. 45-летний ветеран пришёл в ММА из силового экстрима в 2009 году. В родном виде спорта он был настоящей звездой – благодаря преданной аудитории Пудзяновский быстро стал востребованным и в единоборствах.

Мариуш бился с по-настоящему высококлассным соперником лишь однажды, когда на старте карьеры его свели с бывшим чемпионом UFC Тимом Сильвией. Американец ожидаемо вырубил стероидного новичка, а тот с тех пор не лезет к по-настоящему серьёзным парням. Зато в резюме Пудзяновского есть быстрые нокауты в поединках с главными мемами нулевых – Эриком Баттербином и Бобом Саппом. Так раньше выглядели поп-ММА.

Права на видео принадлежат KSW. Видео можно посмотреть на YouTube-канале KSW.

Что самое странное в желании главы KSW свести Пудзяновского и Халидова? Мариуш выступает в тяжёлом весе, а Мамед – в среднем. Очевидно, гений силового экстрима не станет сбрасывать 30 кило – неужели набирать придётся Халидову? Возможно, поединок проведут в полутяжёлой категории, но и тут стронгмену придётся попотеть: перед последним боем он весил 117 кг, а лимит дивизиона ниже – 95 кило.

Несмотря на нюансы, поединок действительно возможен – Мацей Кавульский любит устраивать шоу. Босс KSW – ещё и профессиональный режиссёр, а его спортивная драма «Андердог» стала хитом в Польше. Кстати, одну из главных ролей в ней исполнил Мамед Халидов. Можно полагать, что у него отличные отношения с Кавульским и он не откажется от поединка, когда поступит хорошее предложение. Тем более Халидов ничем не рискует – у его соперника нет сильных сторон, кроме физической мощи и популярности в соцсетях.