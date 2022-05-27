Оверим проведёт бой века! Алистар добьёт давнего врага?

Вечером 8 октября в голландском Арнеме состоится турнир по кикбоксингу Glory Collision 4, в главном поединке которого легенда UFC Алистар Оверим встретится с Бадром Хари. Бой станет завершением трилогии, которая началась 14 лет назад – даже у противостояния Вячеслава Дацика и Александра Емельяненко не такая богатая история.

В сентябре 2008-го на турнире Dream 6 в Сайтаме Оверим на глазах у Фёдора Емельяненко бился с Мирко Филиповичем. В середине первого раунда Алистар пробил хорвату в пах коленом, и бой признали несостоявшимся. После объявления решения голландец взял микрофон и пообещал доказать, что он – лучший в Dream. Но отделаться банальностями не вышло: сразу после того, как Оверим закончил речь, в ринг вышел Бадр Хари. «Алистар, ваше дерьмо с обнимашками в стойке – ничто. K-1, бой в стойке, я тебя нокаутирую», – сказал он.

Бадр Хари Фото: Erwin Spek/Getty Images

Оверим согласился подраться со скандальным марокканцем, которого в разное время обвиняли в нападении, поджоге и причинении телесных повреждений. Но по-настоящему Бадр прославился, когда стало известно о его близкой дружбе с Криштиану Роналду. Из-за фотографий у бассейна в обнимку медиа моментально прикрепили к кикбоксёру ярлык любовника Криша – время показало, что это абсурд.

Оверим тоже не идеален. Вместе с братом Валентейном он не раз конфликтовал в ночных клубах с охранниками. Однажды у Алистара не нашлось мелочи, чтобы заплатить за туалет – бойца попросили уйти, но на подмогу ему пришёл брат. Потасовка закончилась тем, что пять вышибал отправились в больницу, а Алистар отказался от титульного поединка в Strikeforce из-за травмы руки.

Поединок Хари с Оверимом состоялся под Новый год, 31 декабря 2008-го на турнире K-1: Dynamite. Алистар, который в то время уже вовсю погрузился в ММА и крайне редко выбирался в кикбоксинг, действовал первым номером, не давал сопернику расслабиться и закончил бой за две минуты. Сначала в голову Бадру влетели левое колено и размашистый боковой с той же стороны. После этого друг Криша пошатнулся и рухнул на канвас, но смог встать и продолжить поединок. Однако спустя 20 секунд Оверим закончил поединок жёстким джебом.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемп Fights».

В контракте обоих бойцов с K-1 был предусмотрен реванш. По словам Оверима, второй бой планировали провести по правилам ММА, но после поражения Хари категорически отказался от такой идеи. Поединок снова прошёл по правилам кика, на этот раз в рамках Гран-при K-1.

Формат турнира подразумевал несколько схваток в один день – чтобы бой состоялся, голландцу и марокканцу было необходимо победить других соперников. Оверим встретился с бразильцем Эвертоном Тейшейрой, а Хари – с россиянином Русланом Караевым. «Если он победит Тейшейру, обещаю, что в этот раз он не продержится со мной на кикбосёрском ринге и трёх минут», – заявил Хари на пресс-конференции перед турниром и насмешил многих присутствующих.

Хари и Оверим так хотели встретиться, что в четвертьфинале Гран-при оперативно справились с Караевым и Тейшейрой – оба поединка закончились нокаутами в первом раунде. Реванш стал отзеркаленным первым боем: теперь агрессивно шёл вперёд Хари, а Оверим старался принять как можно меньше урона.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемп Fights».

Через полторы минуты после старта Бадр отправил соперника в нокдаун правым хуком, а спустя 40 секунд точно донёс хай-кик. Это был нокдаун номер два, что приравнивается к техническому нокауту по местным правилам. Хари обещал уложиться в три минуты и сделал это, но вопросы всё равно остались – закрыть их окончательно и устроить бой века в кикбоксинге удастся осенью 2022-го.