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Следующий соперник Хамзата Чимаева, Мишель Перейра вызвал Хамзата Чимаева, бой Чимаева с Бёрнсом

Бойцы UFC перестали бояться Чимаева. Все поняли, что чеченец — просто человек
Александр Фролов
Перейра вызвал Хамзата Чимаева
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Оказывается, Хамзата тоже можно свалить. Бёрнс сделал это дважды.

Полусредний дивизион — один из самых ярких в UFC. Хотя на вершине много лет восседает Камару Усман, на подходах к титулу горят настоящие страсти. Одним из ярких игроков здесь стал Мишель Перейра, идущий на серии из пяти побед. Да, бразилец в основном побеждает судейскими решениями, но результаты точно позволяют претендовать на бои с топовыми оппонентами.

«Если Масвидаль не хочет драться со мной сейчас, то нет проблем. Рано или поздно я начищу ему физиономию. Я также хотел бы подраться с Нейтом Диазом, потому что считаю, что мы могли бы обменяться несколькими пощёчинами и развлечь публику. За другими бойцами в дивизионе не слежу. Я знаю Гилберта Бёрнса, Камару Усмана, Колби Ковингтона и Хамзата Чимаева. Кстати, если UFC понадобится ещё один парень, чтобы привести Чимаева в чувство — я свободен», — заявил Перейра.

В заявлении бразильца нет ничего необычного — кроме упоминания имени Хамзата. Ещё сравнительно недавно драться с Чимаевым не хотел никто: практически все звёзды отказывались от поединка с непобедимым чеченцем. Встретиться с Хамзатом мечтали разве что аутсайдеры, которым бой с раскрученным Борзом позволил бы заработать неплохие деньги. А теперь Чимаева вызывают все кому не лень. Так что изменилось?

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Решающим стал поединок Хамзата с опытным Гилбертом Бёрнсом. Чеченский швед одержал 11-ю победу в своей карьере, но она далась ему очень непросто. Борз дважды оказался в нокдауне и продемонстрировал, что у него есть заметные минусы. Например, защита Чимаева в стойке оказалась довольно «формальной», а нежелание слушать тренерский угол едва не сыграло с Хамзатом злую шутку.

Всё это никак не отменяет того факта, что чеченец — топовый боец. Он впервые одолел настоящую звезду ММА, причём поединок получился фантастическим. Чимаев подтвердил блестящую ударку и при этом доказал, что его челюсть весьма крепка. Но конкуренты успели понять, что Хамзат — просто человек. Поэтому в ближайшее время следует ждать целого града выпадов в сторону Борза.

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