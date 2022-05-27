«Бей петуха!» Кличко грязно оскорбляли, но украинец увёз из России победу

Знаменитый Владимир Кличко продолжает заигрывать с поклонниками бокса, рассказывая о своём возможном возвращении. Снова увидеть в ринге украинскую легенду — мечта многих болельщиков. Конечно, противники такого решения тоже найдутся. И дело даже не в том, что Кличко-младшему уже 46 лет. Просто украинец считается апологетом «скучного» бокса. Одним из примеров стал бой Кличко с Александром Поветкиным.

Поединок украинца и россиянина пытались организовать несколько лет подряд. Александр и Владимир должны были подраться ещё в 2008 году, но тогда россиянин споткнулся во время пробежки и травмировал ногу. В 2010 году Поветкин заболел перед подписанием контракта, что не помешало Кличко сфотографироваться с картонной фигурой соперника. В итоге боксёры встретились только в 2013 году.

Бой был организован в Москве: Владимир Рябинский, ставший к тому времени промоутером Поветкина, выкупил права за сумасшедшие $ 23 млн. Сторона Кличко, которая должна была получить 75% от этой суммы, была настолько удивлена гигантской цифрой, что потребовала полную предоплату. Но оказалось, что Рябинский был прав: права на трансляцию закупили 110 стран, а «Олимпийский» болельщики забили под завязку.

Бой Поветкин — Кличко Фото: РИА Новости

Увы, поединок получился совсем не таким интересным, как ожидалось. Кличко на протяжении большей части боя «велосипедил», пользуясь заметным преимуществом в росте и длине рук. Начиная со второго раунда, Владимир откровенно сконцентрировался на наборе очков джебом. Как только Поветкину удавалось разорвать дистанцию, украинец тут же повисал на нём — таких клинчей зрители увидели десятки.

Хотя тактика Кличко выглядела максимально скучно, она всё-таки имелась — и работала. Украинец профессионально выполнял геймплан, успевая периодически отправлять соперника на канвас. А вот Поветкин банально провалил поединок, действуя очень ограниченно. Боксёр и его штаб не придумали ничего интересного: все 12 раундов Александр делал одно и то же, хотя эффект оставался нулевым. Плана «Б» попросту не было.

Зрелище было унылым, к чему прибавились некоторые досадные проблемы с организацией. Например, на протяжении всего боя зрители телевизионной трансляции слышали отчётливые и громкие крики: неизвестный мужчина без устали давал советы Поветкину и оскорблял Кличко. Порой советчик даже заглушал комментатора. По версии большинства журналистов, крикуном был брат Александра — Владимир.

«Бей петуха!»

«Отбивай руки!»

«Саня, качай его! Вот так. Ещё!»

«Не слушай судью, бей!»

Бой Поветкин — Клиско Фото: Martin Rose/Getty Images

Выкрики закончились только после заключительного раунда. Нудный поединок ожидаемо закончился максимально уверенной победой Кличко. Все судьи отдали украинцу победу с одинаковым счётом 119-104. Большинство зрителей остались недовольны показанным зрелищем. К сожалению, самый ожидаемый бой 2013 года оказался «пшиком». Негативно отреагировали буквально все, включая звёзд спорта.

Тайсон Фьюри: «Я только что посмотрел самый отстойный в истории бокса бой за звание чемпиона в тяжёлом весе! Пара суровых идиотов обнимали друг друга».

Бой Кличко — Поветкин Фото: РИА Новости

Дана Уайт: «Кличко следовало дисквалифицировать, в 12-м раунде он не нанёс ни единого удара. И это чемпион мира в тяжёлом весе! Это позор, позор для мира бокса! И если это ваш чемпион-тяжеловес, то эта весовая категория умерла. Владимир не хотел драться. Он бегает и лапает соперника. Это отвратительно… Не могу поверить, что нашёлся кто-то, заплативший ему 17 миллионов долларов. То, что делают Кличко, это не бокс».