Дагестанец разбил Варвара. Уличный боец проиграл боксёру по всем статьям на голых кулаках

В пятницу, 27 мая, прошёл турнир по кулачным боям Top Dog 14, в котором состоялось немало захватывающих схваток. Одним из таковых стал поединок между уличным бойцом Николаем Горбуновым по прозвищу Колин Варвар, который очень напоминал культового персонажа из кинематографа Конана-Варвара, и мастером спорта по боксу Гази Газимагомедовым по прозвищу Зохан.

Вся интрига заключалась в том, сможет ли уличный боец перебить опытного боксёра на голых кулаках. Тем более ринг и условия от Top Dog были приближены к уличным. Варвар имеет всего лишь год тренировок боксом, но уже успел пошуметь в этой лиге и одержать одну победу при одном поражении. А Зохан является многократным чемпионом Ростовской области по боксу и призёром первенства Республики Дагестан. Но в кулачных боях он проиграл два из трёх поединков. Тем не менее на бумаге фаворитом был Газимагомедов, что он начал подтверждать с первых секунд.

Более габаритный Горбунов пытался взять своё ударной мощью. Однако его размашистые удары легко читались, и уже в первой двуминутке Зохан разбил лицо своему сопернику. Варвар истекал кровью, но продолжал гнуть свою линию. Безуспешно. Газимагомедов академично вёл поединок, не поддаваясь на провокации. Даже на ближней дистанции, где уличный боец Варвар должен чувствовать себя в своей стихии, Гази разбирал оппонента.

Гази Газимагомедов Фото: Из личного архива Гази Газимагомедова

В перерыве между раундами Колину успевали устранять сечки. Но Зохан вскрывал их снова и снова. Варвар ничего не мог поделать по честным правилам, так как он проигрывал по всем статьям. Поэтому ему ничего не оставалось ничего, кроме как лезть в клинч и искать там счастья. Таким образом, он смог отсрочить своё поражение до финального гонга. Газимагомедов не сдержал обещание и не нокаутировал дерзкого оппонента. Но таким деклассом, подтверждённым на судейских карточках, Гази точно может быть доволен.

Варвар после вердикта ходил довольным с поднятыми руками, словно он победил. Хотя у него всё было написано на лице. Боксёр Газимагомедов доказал, что бокс может быть эффективным за пределами боксёрского ринга. Поэтому если Колин Варвар хочет добиться чего-то в кулачных боях, то ему стоит вернуться в школу бокса. Тем более Зохан указал ему прямой путь обратно в зал.