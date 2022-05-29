Джервонта Дэвис красиво ушёл от Флойда Мейвезера. Его соперник улетел прямиком на канаты

Утром 29 мая по московскому времени в городе Нью-Йорк состоялся боксёрский турнир, который возглавил чемпионский поединок между непобеждёнными панчерами Джервонтой Дэвисом и Роландо Ромеро. На кону стоял пояс регулярного чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе, принадлежащий Дэвису. В то время как Ромеро являлся временным чемпионом по этой версии.

У обоих бойцов идеальная статистика. Джервонта победил во всех 26 схватках, 24 из которых закончились нокаутом. У Роландо 14 побед в 14 боях. В 12 из них был зафиксирован нокаут. Поэтому логично было предположить, что их бой не затянется надолго. Это ещё предвещала взаимная неприязнь, которую выкрутил Дэвис на дуэли взглядов, столкнув Ромеро со сцены. Из-за этого едва не вспыхнула потасовка, которую успели погасить.

Бой преимущественно протекал по одному сценарию. Роландо работал первым номером и гонял Дэвиса вдоль канатов, но редко извлекал дивиденды из такой работы, потому что крайне мало попадал. Хотя Джервонте сначала было некомфортно боксировать в контратакующей манере, из-за чего временами прибирал к себе инициативу. Между прочим, Танк работал первым номером эффективнее, чем Ролли.



Единственный раунд, который претендент может записать себе в актив — это второй. Тогда ему удалось потрясти чемпиона двойкой, вследствие чего Дэвис полез спасаться в клинч. Но в конечном итоге он оказался на канвасе, однако судья не засчитал нокдаун. Затем Джервонта всё-таки смог приноровиться к манере ведения Ромеро.

Джервонта Дэвис и Роландо Ромеро Фото: Al Bello/Getty Images

Начиная с пятого раунда, Дэвис взял под свой контроль ритм боя, выбрасывая редкие, но очень меткие и тяжёлые удары в ответ. А Роландо толком не попадал по чемпиону, хотя постоянно прижимал его к канатам. Претендент даже наполовину не раскрыл свой ударный потенциал, сделавший его опасным панчером.

Развязка случилась в шестом раунде. Чемпион прибрал к себе все нити поединка, и казалось, что он доведёт поединок до безговорочной победы решением судей. Но в ходе одного из разменов Роландо пропустил левый хук и улетел в нокдаун прямиком на канаты. Он успел встать на восьмой секунде. Было видно, что Ромеро не успел прийти в себя, выполняя команды рефери с запозданием и немного пошатываясь на месте. Из-за этого судья остановил бой.



Джервонта настолько эмоционально праздновал успех, что едва не спровоцировал своего оппонента на очередную потасовку. Во флеш-интервью Дэвису показали повтор того самого нокдауна. Он настолько впечатлился им со стороны, что сравнил его с попаданием Хуана Мануэля Маркеса, отправившего Мэнни Пакьяо в глубочайший нокаут в четвёртом бою.

Именно такая победа была нужна Танку, чтобы стать самым желаемым лотом на рынке свободных агентов. Это был его последний бой по контракту с промоутерской компанией Флойда Мейвезера. Дэвис сохранил за собой звание чемпиона мира и одного из опаснейших панчеров современности. Это его 25-й нокаут и 27-я победа в карьере. Очень впечатляющие цифры.



Видео нокаута в телеграм-канале Чемп Fights.