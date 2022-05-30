Сейчас Волкова модно хейтить. Но Саша вырубал даже великих чемпионов. Видео

В ночь с 4 на 5 июня по московскому времени в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 207. В главном бою вечера примет участие знаменитый Александр Волков, которому будет противостоять Жаирзиньо Розенстрайк. Для россиянина этот поединок максимально важен: после провальной схватки с Томом Аспиналлом на Драго обрушилась волна жестокого хейта. Статус Волкова резко упал, победа нужна ему как никогда.

Саша – отличный боец, на счету которого много больших побед. Да, сейчас он находится в достаточно низкой точке карьеры, но списывать Волкова со счетов точно рано. Ему всего 33 года, в таком возрасте многие тяжеловесы ещё считаются перспективными. Драго имеет завидные габариты, отлично обучен и обладает громадным опытом. Ведь он побеждал даже по-настоящему звёздных бойцов ММА.

В 2018 году Александр одержал, пожалуй, главную на данный момент победу в своей карьере. После того как россиянин дебютировал в UFC серией из трёх удачных боёв, руководство промоушена решило испытать его схваткой с Фабрисиу Вердумом. Звёздный бразилец около полутора лет назад утратил звание чемпиона, но оставался грозной силой. Перед встречей с Волковым уроженец Порту-Алегри шёл на серии из двух побед.

Ход поединка с Драго подтвердил, что бразильцу рано отправляться на пенсию. Первые три раунда получились вполне себе конкурентными: Волков имел значительное превосходство в стойке, зато Фабрисиу мастерски изматывал соперника в партере. Несколько раз Александр едва не стал жертвой болевого приёма, ещё дважды Вердум здорово пользовался граунд-энд-паундом. Но россиянина было не сломить.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

В четвёртом раунде бразилец, чьи приглашения лишний раз «зайти в партер» неизменно отвергались Волковым, слишком уверенно почувствовал себя в стойке. Бросившись в размен, Вердум стал жертвой тяжелейших ударов и рухнул на канвас. Там он ещё пытался защищаться, но кулаки Драко били слишком прицельно – точно в челюсть соперника. У бразильца моментально выключился свет. Чистая победа!

Конечно, можно сказать, что Вердум тогда был уже совсем «не тот». Но и Саша проводил лишь четвёртый свой поединок в лучшем промоушене мира. Впереди у Волкова было ещё много боёв: хватало как триумфов, так и максимально обидных поражений. Но мы верим, что Драго ещё рано думать о завершении пути в большом спорте – этот парень способен на очень и очень многое.