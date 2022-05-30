Бэтмен в реальной жизни. Как боец ММА бил преступников в костюме супергероя

После просмотра фильмов в духе «Человека-паука» или «Бэтмена» можно задуматься, а почему в реальном мире нет супергероев? Где энтузиаст, который без корыстных целей спасёт простых людей от злодеев? Ответ на этот вопрос – боец ММА Бен Фодор, который надел эпичный костюм и стал настоящим защитником города.

Фодор не выступал в смешанных единоборствах почти пять лет. Боец со скромным рекордом 8-3-1, в последнем поединке он проиграл мужу Пейдж Ванзант, Остину Вандерфорду. Самый значимый поединок в карьере Бена случился в июле 2016-го – на турнире WSOF супергерой сразился со старшим братом Каросом. Фодор-младший проиграл решением судей – возможно, ему было не так обидно, ведь Карос, который за карьеру выступал в UFC, ONE и PFL, – лишь сводный брат Бена.

Права на видео принадлежат PFL. Видео можно посмотреть на YouTube-канале PFL MMA.

Впервые Фодор задумался о том, что полиция делает недостаточно, когда кто-то взломал его машину. Бойцу сказали, что несколько человек видели, как автомобиль вскрывали, но решили пройти мимо. Позже Бен сам стал свидетелем преступления: в баре напали на его друга. После звонка в 911 он надел маску и дал отпор агрессору, после чего предоставил его полиции.

Своему персонажу Фодор придумал костюм и псевдоним. Он назвал себя Феникс Джонс, потому что Феникс – птица, восставшая из пепла, а Джонс – одна из самых распространённых фамилий в Америке. По задумке бойца, он – обычный человек, который восстал из пепла общества. Его костюм состоит из лыжной маски, пуленепробиваемого жилета и пластин, защищающих от холодного оружия. Также супергерой носит снаряжение – электрошокер, перцовый баллончик, наручники и аптечку.

Медиа активно освещали подвиги Джонса: в начале 2011-го он защитил остановил преступника, который пытался угнать автомобиль. А пару дней спустя Джонс не позволил пьяному мужчине сесть за руль собственной машины – сюжет об этом даже показали на ТВ. Позже выяснилось, что он такой не один. Финикс стал частью большого движения супергероев, которое по совпадению базировалось в Сиэтле. В объединение «Рейн Сити» входило более 10 супергероев, среди них – такие персонажи, как Тёмный Страж, Шип и Зелёный жнец. С неймингом у этих ребят проблем не было.

Видео можно посмотреть на канале DrDrewLCTV.

Все члены движения занимались примерно одним и тем же – задерживали угонщиков, предотвращали преступления, ловили торговцев наркотиками. По словам Джонса, все члены группы в отличной физической форме, так как они либо имеют военное прошлое, либо, как и он, занимаются единоборствами.

В резюме Феникса есть как забавные эпизоды вроде задержания преступника благодаря распылению перцового баллончика, так и вполне серьёзные подвиги. Например, в 2015-м он заметил, как трое напали на одного, а один из мужчин бьёт жертву рукоятью пистолета. Джонс позвонил в полицию, а затем выбил пистолет из руки преступника. Всех троих арестовали за нападение, а одному предъявили обвинение в хранении огнестрельного оружия.

Супергерой не обходился и без травм. Он получал ножевое ранение, перелом носа, а однажды даже словил пулю – хорошо, что не забыл надеть жилет. За применение силы бойца неоднократно арестовывали, а прокурор Сиэтла называл его глубоко заблуждающимся человеком. Возможно, он оказался прав, потому что Финикс Джонс стал тем, против кого боролся: в начале 2020 года его арестовали за продажу метамфетамина полицейскому под прикрытием, а также за хранение кокаина.